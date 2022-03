O něco levnější tankování. Ceny paliv poklesly zhruba o 1,5 koruny na litr

Ministerstvo financí do čtvrtečního poledne požaduje od čerpacích stanic kompletní hlášení o průměrných prodejních cenách paliv od 15. února do 15. března včetně. Zjišťování výše marží čerpacích stanic je jedním z nástrojů vlády proti rekordním cenám pohonných hmot, které se začaly zvyšovat po ruské invazi na Ukrajinu.

Jen za úterý benzin zlevnil o 0,82 koruny, nafta o 0,85 koruny. Ve středu pak cena Naturalu klesla o 0,59 Kč a cena dieselu o 0,68 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Den před zahájením ruské invaze stál benzin v Česku průměrně 37,43 Kč/l, nafta 36,39 Kč/l. Před rokem pak byl benzin levnější o 14,49 koruny, nafta dokonce o 18,61 koruny.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Karlovarském kraji, litr je tam v průměru za 44,65 Kč. Za naftu se platí nejméně v Ústeckém kraji, a to průměrně 47,18 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě v průměru za 45,96 Kč, litr nafty pak za 48,55 Kč.

Vláda minulý týden v reakci na rekordní ceny paliv rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Ministerstvo financí také nyní odpustí zálohy na silniční daň v případech, kde ji nelze zrušit. Dopravci budou mít možnost odložit platbu daně z přidané hodnoty (DPH).

Češi panicky vykupovali paliva

Již začátkem týdne tento vývoj předvídal předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. „Ceny paliv určuje burza v Rotterdamu, která citlivě reaguje na pocity a obavy. Ve chvíli, kdy vypukla válka Ukrajině, tak obchodníci, kteří působí na nizozemské burze, začali mít obavy, že nebude dostatek paliv a ceny půjdou prudce nahoru. Začali kupovat, což v důsledku znamená to, že cena šla skutečně nahoru a dostala se tam, kam se dostala,“ řekl v pořadu Rozstřel šéf petrolejářů.

Podle něj Česká republika nemá nejdražší paliva, ovšem nárůst ve srovnání se zbytkem Evropy byl minulý týden nadprůměrný. To přičítá hlavně tomu, že mnoho evropských států přistoupilo k nějaké formě regulace, nebo nekopírují až tak přesně trh v Rotterdamu jako my v Česku.

„Nicméně, když porovnáte to, co udělala burza Rotterdam, a to, co udělala Česká republika, tak je to v podstatě jedna ku jedné,“ řekl Indráček.