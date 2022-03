Příliš drahé výlety. Američané kvůli cenám benzínu ruší dovolené

Zdravotní sestra Carol McCoyová, která pracuje ve městě Pompano Beach Floridě, si jarní dovolenou v kempu Cassadaga naplánovala již na podzim. Z domova to má asi 319 kilometrů.

Pobyt se rozhodla už měsíc před odjezdem zrušit. „Při ceně 4,39 dolaru za galon benzínu mě cesta tam a zpátky bude stát více než pobyt v hotelu,“ citoval její slova web MarketWatch.

Frustraci cítí i mnoho jiných Američanů. Vysokoškolský student Ted Richard zase plánoval výlet na ostrov Pade za svými prarodiči. „Jde o každoroční výlet, který podnikáme posledních šest nebo sedm let,“ uvedl minulý týden pro portál Yahoo News.

Do určené destinace to má z domova přes tisíc kilometrů. „Aktuálně čekáme, co udělají ceny benzínu. Pokud překročí čtyři dolary, možná budeme muset cestu přehodnotit,“ dodal.

Průměrná cena benzínu ve Spojených státech se podle údajů portálu AAA pohybovala na úrovni 4,31 dolaru za galon (3,78 l), což je v přepočtu zhruba 25,8 korun za litr. Ještě před měsícem stál galon o 0,48 dolaru méně. Mezi jednotlivými státy ale panují velké rozdíly.

Podražily také letenky

Dražší pohonné hmoty už začínají do svých cen promítat dopravci a další provozovatelé služeb. Jedním z odvětví, odkud přicházejí zprávy o zdražování, je letecký průmysl.

„Cena leteckého paliva v posledních několika měsících výrazně rostla. S ústupem omikronové varianty se výrazně zvyšuje také poptávka po cestování,“ uvádí ekonomka Hayley Bergová ze společnosti Hopper, která analyzuje ceny letenek.

Podle odborníků ceny rostly ještě před vypuknutím rusko-ukrajinského konfliktu. Američané se totiž po dvou letech pandemie začali vracet k cestování, a tak se zvýšená poptávka promítla do vyšších cen, a to od letenek až po půjčovny aut.

Podle některých expertů ale může být cestování autem aktuálně stále nejekonomičtější volbou. Podle Nicole Petersena, tiskového mluvčího společnosti GasBuddy, která poskytuje data ohledně cen pohonných hmot v USA, se zatím poptávka po benzínu kvůli vyšším cenám nijak výrazně nesnížila.

„Pokud ceny pohonných hmot nadále porostou, lidé se budou pravděpodobně držet blíže svým domovům,“ uvedla Caroline Teelová, šéfredaktorka portálu SmarterTravel. Podle Teelové také ubyde v Americe tradičních roadtripů, tedy výletů autem do vícero destinací.