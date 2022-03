Litr dieselu za stovku. MOL musí kvůli chybě vracet peníze

Ve čtvrtek odpoledne se na čtvrt hodiny na čerpacích stanicích společnosti MOL Česká republika objevily ceny pohonných hmot, které vyděsily nejednoho řidiče.

Benzin Natural 95 stál 95,80 koruny, litr nafty pak 104,60 Kč. Podle firmy šlo o technické pochybení, za které se na svém webu omluvila. Kolik zákazníků tuto částku zaplatilo a jestli byly postiženy všechny čerpací stanice se redakci iDNES.cz zatím nepodařilo zjistit.

„Dne 10. 3. 2022 během 16:30 – 16:45 hod. došlo k technickému pochybení systému. Za toto pochybení se všem zákazníkům velice omlouváme! Zároveň tímto vyzýváme zákazníky, kteří byli touto technickou změnou poškozeni, aby se nám ozvali do FB zprávy nebo na email info@molcesko.cz. Nezapomeňte nám poslat foto účtenky a kontaktní telefon. Po obdržení těchto informací Vám zpětně vyplatíme rozdíl oproti správné ceně,“ uvedla společnost.

Na vysoké ceny upozorňovali lidé na sociální síti Facebook, kde se množily fotografie stojanů čerpacích stanic v Ostravě. Na stojanu v tu chvíli svítila částka 04,60, jelikož ukazatel ceny je pouze čtyřmístný.

„Ostrava Výškovice MOL paní vyběhne a říká, ať netankuju, že se mám podívat na cenu, že to přeci nemohli takhle zvýšit, že volá na vedení co to má znamenat jinak diesel je cena 104,60 a benzin vidíte sami 95,80 no tak to je mazec, jestli to takhle fakt nechají. A prý to mají všechny MOL v Ostravě takhle s cenou.

Problém zaznamenal i zákazník v Novém Boru na Liberecku, který na sociální síti sdílel účtenku taktéž s cenou 95,80 koruny za litr benzinu. Tankoval v 16:36, tedy v časovém rozpětí, které uvedl sám MOL.

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku od začátku ruské invaze na Ukrajinu výrazně zdražují. Litr Naturalu 95 nyní stojí průměrně 47,26 Kč, litr nafty 49,31 koruny. V mezidenním srovnání benzin zdražil o 62 haléřů, nafta o 28 haléřů. Vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.