Brambory v porovnání s loňskem zdražily o třetinu, nejspíš brzy nezlevní

Na trh se dostanou rané brambory, které jsou obecně dražší, a navíc jich letos kvůli suchu nebude v Evropě dostatek. „Pokles cen se dá očekávat nejspíš až koncem prázdnin, kdy se začne sklízet nová úroda,“ říká předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Zvýšily se i takzvané farmářské ceny, za které producenti prodávají brambory obchodníkům. Zemědělci podle Českého statistického úřadu prodávali konzumní brambory od začátku roku za zhruba devět korun za kilogram, sadbové brambory pak za dvanáct korun. Loni byly tyto ceny o zhruba dvě koruny na kilogram nižší. Ceny pro zákazníky ale podle Králíčka nelze zvyšovat příliš, protože při překročení hranice 30 Kč/kg přecházejí spotřebitelé na jiné přílohy. Trh tak sám do jisté míry zdražování brzdí.

Situaci nespasí ani rané brambory, které se sklízejí na jihu Evropy na přelomu května a června. Španělsko, které je obyčejně dodavatelem do českých kuchyní, už teď podle Králíčka dováží brambory z Francie. „Ve Španělsku chybí voda. A kvóty na její příděl, které farmáři mají, jsou velmi omezující,“ popisuje. Další možností je podle něj dovoz hlíz z Izraele, ale i tam jsou kvůli konfliktu v Gaze výrazně dražší.

Bramborová renesance

Kvůli vyšší ceně se brambory stávají atraktivní plodinou pro zemědělce. Zvláště když ceny pšenice a dalších obilovin klesly, proti čemuž protestují farmáři napříč Evropou. Pěstování brambor je nicméně kvůli vysokým nákladům na hektar rizikovější. Jak řekl dříve místopředseda bramborářského svazu Vlastimil Rasocha, náklady na hektar bramborového pole činí zhruba 120 tisíc korun, což je násobně více než v případě pšenice.

Zemědělci navíc momentálně řeší nedostatek sadby kvůli virovým onemocněním v Česku, Německu nebo v Nizozemsku, uvádí Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory ČR. Podle Králíčka je sadba prakticky vyprodaná.Aktuálně se brambory sázejí v ranobramborářské oblasti, kam patří třeba Polabí nebo jižní Morava. „Jsou již osázené vyšší desítky procent ploch. Teprve v začátcích je výsadba brambor na Českomoravské vrchovině nebo Vysočině a potrvá až do počátku května, pokud to vývoj počasí umožní. Například loni se vzhledem ke studenému a poměrně vlhkému jaru protáhla až do konce května,“ vysvětluje Pánková.

Osázené plochy by se letos měnit neměly. Loni se snížily o tisíc hektarů na 20,9 tisíce. Byly tak nejmenší za celou dobu, co tuzemští statistici tyto údaje sbírají.V Česku navíc není dostatek skladovacích kapacit, aby v nich bylo možné mít úrodu i v jarních měsících.

Ještě před rokem se pěstitelé v Česku obávali nových protierozních povinností. Nyní se ale podle předsedy zdá, že na ně nové podmínky pěstování v další letech příliš silně nedopadnou. „Některá opatření, například ohledně dodávky organické hmoty do půdy, jsou splnitelná a nemusela by být nepřekonatelným problémem,“ uvádí Králíček.