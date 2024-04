Nechat si změnit pohlaví mohou i nezletilí, rozhodlo Švédsko

Napříště u žadatelů nebude vyžadována diagnóza takzvané genderové dysforie, kterou lékaři definují jako duševní strádání lidí, jejichž fyzické nebo pohlaví přiřazené při narození je v nesouladu s jejich pohlavní identitou.

Pro zákon hlasovalo 234 poslanců, proti jich bylo 94 a 21 zákonodárců se hlasování zdrželo. Středopravá koalice v čele s konzervativním premiérem Ulfem Kristerssonem ohledně tohoto tématu není jednotná.

Premiérova Umírněná koaliční strana a Liberálové zákon podpořili, křesťanští demokraté byli proti. Pravicově populističtí Švédští demokraté, kteří vládu podporují v parlamentu, ale nejsou její součástí, byli také proti.

Agentura AP podotýká, že Švédsko nicméně v minulém roce začalo omezovat hormonální léčbu a operace změny pohlaví pro lidi mladší 18 let s ohledem na dramatický nárůst těchto případů v posledních letech a v obavách z dlouhodobých vedlejších příznaků této léčby. Chirurgické operace změny pohlavních orgánů mají být stejně jako dosud povoleny až od 23 let.

Švédsko přijalo zákon o možnosti fyzické a právní změny pohlaví už v roce 1972 jako první země ve světě.

Proces usnadnilo také Německo a Španělsko

Nové zákony, usnadňující proces změny pohlaví, v posledních letech přijaly také Argentina, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Norsko, Portugalsko, Španělsko a Uruguay. Tyto země nyní umožňují jednodušší administrativu uznání změny pohlaví, založenou na pouhém projevu vůle.

Ve Španělsku parlament loni v únoru schválil zákon, který zmírňuje podmínky pro změnu pohlaví v dokladech u nezletilých. Lidé budou smět už od 16 let požádat o změnu pohlaví v matrice, aniž by museli předkládat lékařskou zprávu či psychologické posudky. U mladších, od 12 let, pak bude nutný i souhlas rodičů či justice.

Za diskriminaci LGBT+ komunity bude nově ve Španělsku hrozit pokuta až 150 tisíc eur. Proces změny pohlaví v dokumentech by měl nyní trvat tři až čtyři měsíce, předtím bylo potřeba ke změně pohlaví v dokladech lékařské potvrzení a dvouletá hormonální léčba.

Rovněž v Německu parlament minulý týden schválil návrh zákona, který umožní změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení.

Ke změně genderové identity bude stačit prosté prohlášení na matričním úřadu, stejným způsobem půjde změnit i křestní jméno. Úřední změna počítá s tříměsíční lhůtou. Sami podat prohlášení budou moci i nezletilí od 14 let věku se souhlasem zákonného nástupce, tento souhlas může nahradit rozhodnutí rodinného soudu. Za mladší lidi musí učinit prohlášení zákonní zástupci. Změny mají začít platit od srpna.

Proti LGBT přitvrdilo Rusko i Slovensko

Některé země ale změnu pohlaví naopak úplně zakazují, podobné zákony nedávno přijalo Maďarsko a Rusko. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal loni v červenci zákon zakazující změnu pohlaví.

Podobně na Slovensku loni v listopadu tamní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zruší nařízení, které zjednodušuje proces administrativní změny pohlaví a které prosadil dřívější ministr zdravotnictví. Dosud platné nařízení umožňovalo transgenderovým lidem změnit si rodné číslo, jméno a příjmení bez nutnosti podstoupit chirurgický zákrok. Postačovalo, aby člověk absolvoval hormonální léčbu po dobu alespoň jednoho roku.

V některých zemích je pro změnu pohlaví vyžadována sterilizace, patří k nim Japonsko i Česko. V Japonsku však loni na podzim rozhodl tamní nejvyšší soud, že část zákona, která stanovuje jako podmínku pro legální uznání změny pohlaví odstranění reprodukčních orgánů, je v rozporu s ústavou.

V Japonsku museli dosud lidé pro změnu pohlaví uvést, že jim byla diagnostikována genderová dysforie, a dále splnit pět požadavků: být starší 18 let, nebýt v manželském svazku, nemít nezletilé děti, mít genitálie odpovídající nově zvolenému pohlaví a nemít funkční reprodukční orgány. Podobný právní předpis o sterilizaci transgenderových lidí kvůli změně pohlaví platil i ve Švédsku do roku 2013. O čtyři roky později později tamní vláda přijala zákon o odškodnění těch, kteří museli v minulosti tuto sterilizaci podstoupit.

V ČR je změna identity, která vede i k úřední změně pohlaví, několikaletý proces. Lidé za tímto účelem mohou podstoupit tranzici. Proces je podle odborníků u každého individuální a může se lišit v tom, jak daleko chce daný člověk v tranzici postoupit. Pro dokončení úřední změny pohlaví je v ČR povinná kastrace, za což dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních lidskoprávních organizací. Od října 2012 do konce předloňského roku komise ministerstva zdravotnictví posuzovala přes 1600 žádostí o operační změnu pohlaví. Loni jich bylo 270, před deseti lety přibližně šestkrát méně.