Boeing po více než 50 letech ukončí výrobu obřího letounu 747

Vývoj ikonického letounu „s hrbem“ pro dopravu velkého množství cestujících nebo nákladu byl zahájen na jaře 1963. Letadlo Boeing 747, na dlouho největší dopravní letadlo na světě, bylo slavnostně představeno v září 1968, do vzduchu se poprvé vzneslo 9. února 1969 na letišti Pain Field nedaleko Seattlu na severovýchodě USA. Do služby se nový čtyřmotorový letoun dostal začátkem roku 1970, aerolinky Pan Am jej poprvé nasadily 22. ledna 1970 na lince z New Yorku do Londýna. Další milník se píše teď.

Generální ředitel Dave Calhoun ve středu řekl zaměstnancům, že výroba letadla skončí za dva roky. O ukončení výroby v roce 2022 se již mluví delší dobu, dnes poprvé však firma informaci oficiálně potvrdila, uvedla agentura Reuters.

Legenda s nesnadným startem

Zpočátku to přitom s budoucností letadla, kterému se začalo říkat Jumbo Jet a který proslul svým typickým „hrbem“ v přední části trupu, nevypadalo moc slavně. V době jeho vzniku se totiž věřilo, že budoucnost letecké přepravy bude v nadzvukové rychlosti. Technické potíže s vývojem nadzvukových letounů i ropný šok ale udělaly snílkům čáru přes rozpočet a nakonec to byl Boeing, kdo mohl slavit.

První let Boeingu byl o den posunut kvůli problémům s přehříváním motorů a potíže s pohonnými jednotkami nakonec Jumbo Jet provázely celý první rok. Továrna se kvůli tomu i počínající recesi dokonce dostala do problémů, v druhé půli 70. let ale přišlo oživení a Boeing 747 konečně mohl naplno ukázat, v čem je jeho síla.

Během půl století se vyrobilo 1560 těchto letadel, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal - i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího dopravního letounu k přepravě cestujících. Loni v únoru však Airbus oznámil, že ukončí výrobu A380 v roce 2021.

Obří letoun dokáže pojmout okolo 400 pasažérů, u některých se kapacita pohybuje až kolem 500 osob. Délka stroje je přes 70 metrů a výška asi 20 metrů. Rozpětí křídel u posledního modelu dosahuje přes 68 metrů. Cestovní rychlost se pohybuje kolem 1000 kilometrů za hodinu. Nezaměnitelný vzhled má „na svědomí“ druhé patro v přední části letounu. Šlo také o vůbec první letadlo, které mělo na palubě dvě uličky.

Nebeskou královnou se kromě nespočtu běžných a známých pasažérů proletělo i několik duchovních vůdců v čele s papežem Janem Pavlem II., který v 747 podnikl první oficiální návštěvu Irska či Rúholláha Chomejního, který se na palubě jumba od Boeingu vrátil z exilu do Íránu.

Letadlo pro NASA i Trumpa

Vedle osobních existuje také nákladní verze a typy schopné nést pasažéry i náklad. Dva stroje používala kosmická agentura NASA pro přepravu raketoplánů, jejichž program byl ukončen v roce 2011. Dva speciálně upravené stroje slouží k přepravě amerického prezidenta.

Během let prošel Boeing 747 řadou vylepšení, první varianta se jmenovala 747-100 a přes verze 200 a 300 vedla cesta ke „čtyřstovce“, která byla zařazena do provozu koncem 80. let. Nejnověji se v roce 2010 představila verze 747-8.

Na pražské Ruzyni legendární letoun poprvé přistál v listopadu 1972. Mohutný stroj v barvách společnosti Air India, pojmenovaný po starověkém císaři Vikramáditjovi, si tehdy ale na Ruzyň jen „odskočil“ z linky New York-Bombaj, aby do Indie dopravil šest desítek československých turistů.

Globální pandemie nemoci covid-19 způsobila prudký pokles poptávky po letecké přepravě. Mnoho aerolinek se proto rozhodlo přestat létat s těmito stroji. V minulých týdnech se s Boeingem 747 rozloučily například British Airways nebo australské aerolinky Qantas.