Královna nebes se po 50 letech loučí. Co jste možná nevěděli o Boeingu 747

Ne nadarmo se mu přezdívá královna nebes. Až do dnešního dne si Boeing 747 udržel některé jedinečné aspekty, které žádný jiný letoun nedokázal nabídnout. Zůstal největším osobním letadlem, které se pyšní prvotřídním tvarem a designem. Díky jeho velikosti si letecké společnosti mohly dovolit rozšíření služeb a nabídnout pasažérům luxus v podobě palubního baru, restaurace nebo salonku.

Boeing 747 je nejrychlejší komerční letadlo, dokáže vyvinout rychlost přes 650 mil (1 046 kilometrů) za hodinu. V současnosti už však čtyřmotorový stroj zastarává za moderními dvoumotorovými letadly, jako je Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner nebo i starší Boeing 777. Všechny vyjmenované letouny jsou navíc provozně levnější.

Proto se řada leteckcých společností, včetně British Airways a Quantas, rozhodla, že Boeing 747 pošle do „leteckého důchodu“. Prudký pokles poptávky po cestování spojený s pandemii covid-19 rozhodnutí ještě urychlil. Společnost Boeing před pár dny oznámila, že výrobu modelu ukončí. Poslední kus má americká společnost vyrobit v roce 2022.

Model, který změnil historii letectví

Příběh 747 začal před téměř padesáti lety, když ředitel letecké společnosti Pan American World Airways Juan Tripp poptával větší letoun, než tehdejší výrobci nabízeli. Letecké společnosti se již nabažily modelů Boeing 707 a Douglas DC-8 a chtěly létat s cestujícími dál než kdykoliv předtím.

Výzvu přijal Boeing. Známý letecký inženýr Joe Sutter navrhl letadlo, které poprvé vyletělo 9. února 1969 a o necelý rok později jej začala společnost Pan Am využívat při komerčních letech.

Širokotrupé letadlo má dvě patra, které je možné upravovat pro osobní nákladní i další přepravu. Horní paluba je navržena tak, aby mohla sloužit jako salónek pro první třídu. Od ostatních modelů jej odlišuje kultovní hrb. Kokpit je umístěn na horní palubě, takže je snadné letoun přestavět na nákladní. Stačí odstranit sedadla a instalovat přední nákladní dveře. I díky tomu je 747 ideálním strojem, využívají ho i nákladní letecké společnosti.

Přední nákladní dveře byly pro proudové letadlo vzácným prvkem, s výjimkou několika letounů, které tuto funkci tehdy nabízeli. Ani v dnešní době jich není mnoho. Přední nákladové dveře má například Antonov An-225 Mriya nebo Lockeheed C-5 Galaxy.

Přeprava lidí i koní

Nadbytek prostoru v horní části Jumbo Jetu umožnil leteckým společnostem nabízet na palubě luxus, jako jsou bary, salonky a restaurace. Od takového luxusu však společnosti musely v roce 1973 upustit, protože přišla ropná krize, která dramaticky zvýšila cenu paliva a aerolinky začaly šetřit prostorem. Některé letecké společnosti, jako například Virgin Atlantic Airways, salonky a restaurace opět nabízejí.

Boeing 747 má jako komerční letoun jednu z největších kabin pro cestující. Pokud letecké společnosti potřebují zvýšit příjmy, mohou volný prostor zaplnit dalšími sedadly. V přední části letounu se většinou nachází první nebo byznys třída. Nad hlavní palubu umisťují některé letecké společnosti exkluzivní kabinu pro nejbohatší klientelu.

Normální kapacita pro největší variantu modelu 747 je okolo 375 míst. V případě potřeby však může Jumbo Jet pojmout až 1 000 lidí. Některé letecké společnosti používají proudové letadlo k přepravě cestujících a nákladu na stejné palubě. Tuto variantu umožňuje model Combi. Mezi časté pasažéry v těchto modelech patřili například koně.

Díky čtyřem motorům je 747 o něco rychlejší než jeho konkurenti. Těsně přes pandemii koronaviru udělala British Airways se svým Boeingem 747 rychlostní rekord na trase New York-Londýn. Transatlantický let stihla za 4 hodiny a 56 minut. Společnosti British Airways letoun na této trase od dubna 2018 do března 2019 vydělal přes 1 miliardu dolarů.

Ještě větší než Jumbo Jet je dopravní letoun Boeing 747-400 Large Cargo Freighter, známý také jako Dreamlifter. Byl vyroben pro přepravu velkých dílů letounu Boeing 787 Dreamliner od subdodavatelů k závěrečné montáži. Části letadla jsou naskládány pomoci speciálních otočných zadních dveří. Bez letadla a jeho masivní nákladní kabiny by Boeing nemohl postavit Dreamliners tak rychle, jako dnes.

Je ironií, že Boeing 787 Dreamliner je nahrazován podobně jako model 747 u leteckých společností jako Quantas a British Airway, protože dvoumotorové letouny dnes zvládnou stejnou službu levněji.

Někteří pasažéři sedí před piloty. Přední část letounu je umístěna přímo pod kokpitem. Několik řad sedadel je ještě před kokpitem. Sedět na sedadle 1A je často jednou z položek na seznamu přání leteckých nadšenců. Nejen, že se nacházejí na samém předku letadla, ale cestující na těchto sedadlech mohou díky zakřivení nosní části letadla vidět před letadlo.

Delší dosah bez mezipřistání

Společnost Boeing vyrobila pro leteckou společnost Pan Am model 747SP, protože letecká společnost požadovala od kultovních letadel větší dosah. Díky zachování menšího počtu motorů a stavbou menšího trupu byl Boeing schopen výrazně zvýšit dosah 747, což umožnilo delší lety bez mezipřistání.

Jedním z prvních zákazníků byla společnost South African Airways, která potřebovala letadlo s dlouhým doletem, aby se mohla vyhnout vzdušnému prostoru afrických zemí, který byl kvůli apartheidu nepřístupný.

Boeing Business Jet 747-8i je v současnosti největším soukromým letounem na světě. Slouží jako létající palác světové elitě. Je také jedním z nejexkluzivnějších, protože stojí 419,2 milionů dolarů, a to ještě před dalšími úpravami interiéru.

Na 747 se svezl i raketoplán NASA. Po skončení třídenního turné Space Shuttle po USA společnost Space Shuttle Endeavor přepravila v roce 2012 raketoplán připoutaný na zadní části boeingu. Letecké duo tak předvedlo jeden z největších amerických výkonů v leteckém inženýrství.

NASA se na 747 spoléhala také u svého programu SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). V letadle je umístěn masivní dalekohled, který vědcům umožňuje pozorovat sluneční soustavu vysoko nad zemským povrchem a mimo infračervené rušení.

Nejznámější Boeing 747 přepravuje prezidenta Spojených států. Americké letectvo má dvě letadla VC-25A, což je kódové označení pro 747, se kterými létá pouze prezident a jeho štáb.