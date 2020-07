Konec královny nebes. Obří Boeing 747 v barvách British Airways končí

British Airways je největším provozovatelem Boeingu 747, ve své flotile jich má celkem 31. Teď ale posílá letouny do zaslouženého důchodu. „S velkým zármutkem potvrzuji, že už v British Airways nebudeme používat Boeing 747,“ stojí v dopisu British Airways zaměstnancům, uvedla .

Jedním z důvodů, proč britská letecká společnost ukončuje provoz nebeského obra je koronavirová pandemie a bezpečnostní opatření s ní spojené, které výrazně ovlivnily leteckou dopravu.

Pandemie covidu-19 změnila situaci a poměry v letectví a rapidní úbytek cestujících nenahrává velkým letadlům do karet. British Airways

„Je velmi nepravděpodobné, že by naše ‚nebeská královna‘ 747 ještě někdy pod British Airways vzlétla. Pandemie covidu-19 změnila situaci a poměry v letectví a rapidní úbytek cestujících nenahrává velkým letadlům do karet,“ stojí v dopise.

Aerolinka uvedla, že Boeingy 747 stáhne z provozu s okamžitou platností a to i přesto, že tvoří 10 procent z celkové flotily British Airways. Ukončení provozu se původně plánovalo až na rok 2024, pandemie však vzdušnou kariéru letounu u britského dopravce přerušila předčasně.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že Boeing se chystá produkci letounů 747, přezdívaného „Queen of the Skies“, ukončit. Boeing tato letadla vyrábí zhruba 50 let, poslední letoun z nejnovější řady 747-8 by podle zdrojů agentury Bloomberg měl továrnu firmy v Seattlu opustit zhruba za dva roky.

British Airways používala letoun od roku 1989. Letouny Jumbo Jet vstoupily do služby v roce 1970, jako první je na linku z New Yorku do Londýna začaly nasazovat aerolinky Pan Am. Během půl století se vyrobilo přes 1 550 „sedmčtyřisedmiček“, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal.

Poptávka po velkých letadlech se rok od roku snižuje i u evropského Airbusu. Pod vlivem koronavirové krize nedávno vyřadila společnost Air France ze své flotily Airbus A380.

V minulém roce snížila počet objednávek i aerolinka Emirates, největší provozovatel superjumba od Airbusu. Francouzský výrobce letadel, který v obří letadlo, do kterého se vejde více než 500 pasažérů vkládal velké naděje. jeho výrobu však ukončí již příští rok.