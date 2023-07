Došly síly, energie i peníze. Pražské prodejny Bezobalu končí

Končíme, loučíme se. Je nám to strašně líto, ale v následujících týdnech budeme postupně vyprodávat zboží a zavírat. Prodejny i neziskovku s její osvětovou činností. Náročnou finanční situaci jsme usilovně řešili poslední tři roky a teď přišel čas si přiznat, že to nedáme. Došly síly, energie i peníze.



Chtěli jsme měnit trh s potravinami k lepšímu a být dobrou alternativou pro všechny, kteří se vydali na cestu k udržitelnému životu. To se nám před pandemií dařilo, ale z udá...lostí posledních tří let jsme se nikdy naplno nevzpamatovali.