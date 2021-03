Prodej bezobalové vody ze studánek zatím zařídit neumíme, říká šéfka Bezobalu

Bezobalový trh se v posledních letech mění, v prodejnách není problém nakoupit kosmetické produkty nebo drogistické zboží. Jaké jsou poslední trendy?

Poslední trendy se samozřejmě odvíjejí od požadavků zákazníků, ale taky od místa, které ještě na prodejně máme. Příjemný trend pro nás je ten, že v bezobalových obchodech už zákazník nenakoupí jen “zrní“, tedy pár sypkých produktů, ale že si u nás může a chce nakoupit většinu toho, co běžně spotřebovává. Proto se zaměřujeme na rozšíření sortimentu čerstvých produktů, jako je ovoce a zelenina, pečivo, mléčné výrobky, ale také drogerie. S našimi zákazníky jsme v kontaktu, ať už na sítích, ale i lidsky, takže s nimi mluvíme na prodejnách a podněty od nich pečlivě zvažujeme.

Co jste díky podnětům zákazníků zařadili do prodeje?

Například toaletní papír. Setkáváme se ale i s kuriózními požadavky, například na to, abychom bezobalově prodávali vodu ze studánek. To zatím zařídit neumíme.

Na trhu se objevují přípravky, jako je bezobalová zubní pasta, deodorant a balzám na rty. Není to nehygienické?

Je potřeba zmínit, že nic, co by se v našem bezobalovém obchodě prodávalo, není v prodejně vystaveno jen tak. Vždy je to - snad kromě pečiva a mýdel - přikryté nebo uzavřené v nějaké dóze. Pokud si chcete koupit balzám na rty, prodáváme jej buď volně, zakrytý v dóze nebo již v tubičce, která je vratným obalem. Deodorant máme tuhý a tekutý. Tuhý se prodává v papírovém obalu, tekutý lidem přeléváme do vlastních nádob z uzavřené lahve. A zubní pastu si lidé vymáčknou sami z plastové dózy do nádoby, ve které si ji chtějí odnést. Hygieně na našich prodejnách věnujeme velkou pozornost.

Pocítili jste, že by se zákazníci báli chodit do vašich bezobalových prodejen během pandemie?

V případě dodržování hygienických pravidel, časté desinfekci všech madel a nástrojů na nabírání by se dalo v jistém smyslu říci, že bezobalové nakupování do vlastních nádob je vlastně hygieničtější než nákup v běžném obchodě. Nezdálo se, že by se zákazníci obávali rizika nákazy, ale i tak jsme velice silně pocítili pokles návštěvnosti i tržeb. Zatím není jasné, co je vlastně příčinou nižší návštěvnosti. Může to být postcovidový a prázdninový režim homeofficů, obava z cestování veřejnou dopravou anebo snaha šetřit. Těžko říct, nyní je našim úkolem to zjistit. Doufáme, že se počet zákazníků bude pozvolna opět zvyšovat a my i nadále zvládneme provozovat všechny tři stávající prodejny.

Takže pozorujete menší počet zákazníků na prodejnách...

Ano. Dalo by se říci, že jsme na tom dobře, protože jsme jako obchod s potravinami mohli zůstat otevření, ale není to tak skvělé, jak by to mohlo vypadat. Loni, na začátku vyhlášení nouzového stavu, jsme zažili nebývalý zájem o velké nákupy, několik dní jsme zákazníky skoro nestíhali odbavovat. Pak velké nákupní horečky ustaly a četnost nákupů se výrazně snížila a musím přiznat, že dodnes stále pociťujeme menší příliv zákazníků i tržeb, než tomu bylo před obdobím koronavirové krize.

Jak moc vám tržby poklesly?

Tržby nám poklesly až o třicet procent a jen pomalu stoupají zase zpět.

Bezobalu Parta kamarádů začala uvažovat o otevření prodejny již v roce 2012. Od myšlenek se přesunuli k realizaci a v roce 2015 otevřeli svou první prodejnu v Bělehradské ulici v Praze. Inspirovali se v zahraničí a stejně jako v jiných zemích, i oni začali prodávat nejprve potraviny bez obalu, v začátcích zejména suché potraviny, které nejsou náročné na uskladnění. Dnes provozují tři prodejny v Praze. Bezoobalu není pouze o prodeji, druhá část Bezobalu, tedy ta nezisková, šíří osvětu ohledně této problematiky a realizuje projekty pro širokou veřejnost.

Vraťme se k bezobalovému zboží. Existuje nějaký produkt, který zatím není v „bezobalové verzi“, ale mohl by být?

Starosti nám dělá spíše nevratné sklo. Spousta produktů se vyrábí ve skle, ale bohužel ne ve vratném. A protože to je pro nás jedna z důležitých hodnot, snažíme se hledat kvalitní produkty ve vratném skle a občas stále narážíme. Jedná se především o konzervované potraviny, jako je sterilovaná zelenina a ovoce, protlak, hořčice, houby, olivy, javorový, datlový a rýžový sirup nebo kokosové mléko. Jde o celý segment sortimentu, který je vyráběn především ve velkých potravinářských firmách, které jsou v ekologickém přístupu pozadu. Pouze pozvolna se tato produkce rozvíjí na malých farmách, které jsou kvalitativně mnohem dále, ale cenově jsou bohužel nekonkurenceschopné, protože mají řádově nižší obraty a velký podíl lidské práce, to znamená málo automatizace.

Pokud srovnáte rok 2015 a současnost, vnímáte, že se o produkty bez obalů a problematiku s tím spojenou zákazníci více zajímají?

Stoprocentně. Když jsme v roce 2015 otevřeli první prodejnu, vysvětlovali jsme lidem, co jsme to vlastně za obchod a učili jsme je, že si s sebou mají brát vlastní obaly. Dnes po šesti letech můžu říci, že se společenská znalost tohoto tématu posunula o velký krok dopředu. Když se dnes lidí zeptáte, co je to bezobalový obchod a jak se tam zhruba nakupuje, budou vědět, i když tam třeba nenakupují. Je to podobné, jako když ve stejné době vznikaly lesní školky a lidé se ptali, jestli myslí tu oplocenku v lese.

O jaké produkty mají ve vašich prodejnách zákazníci největší zájem?

Lidé hodně nakupují stáčenou drogerii, oleje a ocet. Rekordy trhá červená čočka, cizrna, ovesné vločky, rozinky a datle. Oblíbené je konopné loupané semínko, slunečnicové semínko, ale i to sezamové. Lidé si chodí na komponenty pro výrobu domácího prášku na praní. Mají rádi čerstvě namleté arašídové máslo a oblíbili si mlýnek na mouku, pomocí kterého si umelou zrna, která si u nás koupí. Hodně se prodávají i dobroty všeho druhu, například čokolády, čokoládoví lanýži a datlenky.



Říká se, že se o takové produkty zajímají spíše mladší ročníky. Je to pravda?

Mladší ročníky se více zajímají o ekologii, životní prostředí, a tedy i více o to, jak předcházet vzniku odpadu a o celý koncept zero waste, kterému se také naše nezisková část věnuje. Na našich prodejnách tak najdete studenty, ale i mladé rodiče s dětmi, kteří si dávají na výběru kvalitních potravin záležet a zároveň jim není lhostejná jejich ekologická stopa. Najdete u nás ale i manažery z okolních firem, kteří si zvykli chodit na dobroty, a pak i spoustu starších lidí, kteří si k nám prostě našli cestu. Většina našich zákazníků je tedy mladších, to je pravda.