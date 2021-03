Bezobalové prodejny rozšiřují sortiment. Nabízejí potraviny i zubní pasty

„V roce 2015 jsme ještě žádné tuhé šampony ani sprchové gely v nabídce neměli. Nyní máme v síti našich drogerií šest značek tuhých šamponů a tři značky tuhých sprchových gelů, z toho dvě z nich jsou naše privátní značky ISANA a Alterra, celkem se jedná o 20 výrobků,“ říká Olga Stanley, manažerka komunikace drogistické sítě Rossmann.

V případě tuhých mýdel v drogeriích to automaticky neznamená, že produkty obal nemají. Prodejci se chtějí vyhnout především těm plastovým. V drogeriích se objevily také plnicí stanice, kde si mohou zákazníci vybrané výrobky čepovat opakovaně.

„Máme plnicí stanice pro čtyři výrobky z kategorie čistících a pracích prostředků na šestnácti pobočkách, konkrétně v Praze a ve všech krajských městech. Výhledově chceme nabídku dál rozšiřovat,“ říká Markéta Kajabová, jednatelka dm drogerie markt. Dodává, že cílem není tyto možnosti nabízet na všech pobočkách, jelikož bezobalový prodej má užší cílovou skupinu.



V některých pobočkách drogerie Rossmann je možné doplnit si také vybrané tekuté šampony a mýdla. Má to ale jednu podmínku. Při prvním nákupu je třeba si zakoupit doplnitelnou láhev.



Balzámy, zubní pasty i barvy na vlasy

Specializované bezobalové prodejny nabízejí v současnosti mnohem více produktů bez obalů než klasické drogerie, sortiment bezobalových prodejen se během posledních navíc značně rozšířil.

„Kromě potravin a plátěných pytlíků pro nákup jsme se brzo posunuli ke stáčené i kusové drogerii, kosmetice a dalším zero waste vychytávkám, které u nás lidé hledali,“ říká Veronika Nováčková z neziskové organizace Bezobalu, která dala vzniknout třem bezobalovým prodejnám v Praze.

Podle webu reduca.cz existuje v Česku a na Slovensku více než 1 700 prodejen, kde lze nakoupit „bezobalově“. Z drogerie a kosmetiky mají zákazníci možnost si v některých prodejnách zakoupit například balzám na rty, zubní pastu, deodorant, tělový olej, pleťový krém, krém na ruce, hennu na vlasy, wc čistič nebo osvěžovač vzduchu.

„Osvěžovač vzduchu prodáváme na kusy, ale máme k dispozici i náhradní náplně. Pokud zákazníkovi osvěžovač vzduchu dojde, může si jej přijít dočepovat. Může klidně přijít i s jinou lahvičkou než s tou originální,“ říká Tereza Nevrtalová z brněnského bezobalového obchodu Zvaž to.

Sklenice na váhu

Pro některé zákazníky mohou být v takových obchodech matoucí ceny produktů. Bezobalové prodejny totiž nabízí „čepované produkty“ na váhu. „Těžko by se nám takové zboží prodávalo na mililitry. Když zákazníci přijdou s jakoukoliv sklenicí, na které není žádná ryska, neumíme změřit, kolik tam toho zákazníci nalili,“ vysvětluje Nevrtalová.

„Zákazníci přijdou například se skleničkou, my jim skleničku zvážíme, načepujeme do ní, co zákazník potřebuje, sklenici s náplní znovu zvážíme a odečteme váhu sklenice, aby zákazníci skutečně platili jen za obsah sklenice,“ dodává.

Ceny bezobalových produktů Produkt Cena Prodejna Zubní pasta (Máta) 1 800 Kč/ kg

Bez obalu (Ostrava) Mandlový olej na tělo 800 Kč / kg Bez obalu (Ostrava) Henna na vlasy (Dark brown) 1 050 Kč / kg Bez obalu (Ostrava) WC čistič 94 Kč / kg Bez obalu (Ostrava) Krém na ruce (Caltha) 370 Kč / 100 g Bezobalu (Praha) Pleťový krém (hřebíčkový) 550 Kč / 100 g Bezobalu (Praha)

Například na dámské vlasy je podle Gabriely Holečkové z ostravského obchodu Bez obalu potřeba zhruba sto gramů henny. „Výrobce uvádí sto gramů, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že stačí padesát gramů. Záleží také na tom, jestli se žena barví, nebo si hennou dělá jenom masku,“ vysvětluje.