Bezpečný online nákup? Otevření balíku si natočte, radí odborník

Zatímco v posledním „předpandemickém“ roce 2019 nakoupilo v Česku na internetu alespoň jednou během tří měsíců 3,4 milionu lidí starších 16 let (39 % z populace), letos už to bylo ve stejné věkové skupině pět milionů osob, tedy zhruba 57 procent lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

V předvánočním shonu u mnoha zákazníků při horečných nákupech klesá obezřetnost. Česká obchodní inspekce nedávno varovala před stovkou nových webů, které lákají na mimořádně levné zboží pocházející zpravidla z Asie, ale zákazníci by se jim měli vyhnout. Zaplacená zásilka totiž obvykle vůbec nedorazí, případně je její obsah jiný, než jste si objednali.

Podobných online obchodů inspekce na svém webu eviduje na 1200 (více v boxu).