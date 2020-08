Bohatší budou platit vyšší daň, uvažuje Schillerová o zavedení progrese

Ruku v ruce se zrušením superhrubé mzdy a zároveň snížením sazby daně z příjmu by měla jít úprava daní pro lidi s vyšším výdělkem, která může zahrnovat zrušení takzvané solidární daně. Ta znamená, že příjmy lidí s více než čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní cca 140 tisíc korun), stát daní ještě sedmi procenty výdělek navíc nad tuto částku.

Jak naznačila ministryně Alena Schillerová v rozhovoru pro páteční vydání Lidových novin, místo solidární daně může přijít daňová progrese, která plošněji zasáhne vysokopříjmové skupiny. Jim daň neklesne.

„Jediná cesta je progresivní zdanění. Nevidím důvod, aby vysokopříjmoví lidé platili 15 procent. Tím se nám strašně rozevřou nůžky mezi tím, kolik kdo na zrušení superhrubé mzdy a snížení rovné daně vydělá. Kdybyste měla průměrnou mzdu 35 tisíc korun, zaplatíte na daních o zhruba 1 700 korun měsíčně méně. A čím bude váš plat vyšší, tím více na změně vyděláte,“ řekla Schillerová.

Věc se však teprve diskutuje. „Musíme si říct, zda přirážku zachováme, nebo tam dáme progresi. Včera (v úterý, pozn. redakce) jsem zadala kolegům, aby mi propočetli různé varianty,“ dodala.

Ministerstvo zároveň odmítlo, že by uvažovalo zavedení sektorové a bankovní daně, tedy nápadu, který se opakovaně vrací z řad ČSSD.

„Ať si to sociální demokracie, až vyhraje příští volby, dá do programového prohlášení. My přece nebudeme rok před skončením vládního mandátu měnit podmínky. A buďme rádi, že máme zdravý bankovní sektor. Je to jedna z obrovských výhod Česka během této bezprecedentní krize, vedle zdravých veřejných financí,“ uvedla Schillerová.