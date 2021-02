Na zimní stadiony chtějí využít dotace z Národní sportovní agentury

Ten nápad může znít podivně. Prachatice nemají svůj hokejový klub, přesto by tam stavěli stadion s ledovou plochou. Podle některých zastupitelů by využití určitě našel, myšlenku navíc podporuje i Český svaz ledního hokeje. Díky vysokým dotacím by navíc městská kasa vydala jen menší část ze 100 milionů, na kolik je stavba haly odhadnutá.

Opoziční zastupitel Michal Piloušek (Živé Prachatice) se o možnosti stavby ve městě zajímá několik let. „Před rokem jsme se seznámili s výsledky dlouhodobého šetření hokejového svazu, podle něhož je na počet obyvatel v Česku málo zimních stadionů. Pro Prachatice byla překážkou cena. Nyní se situace výrazně změnila díky dotačním výzvám Národní sportovní agentury. I na základě získaných dat jsme přesvědčeni, že by u nás stadion měl pro koho být,“ vysvětlil Piloušek, který myšlenku ve středu představil zastupitelům.

Právě dotace by mohla být spouštěčem dalších jednání. Výstavba by z odhadovaných 100 milionů korun mohla podražit, protože by musela přibýt parkovací místa. S dalšími náklady se cena může vyšplhat k 150 milionům. Příspěvek z agentury by však prokryl 70 procent všech nákladů s tím, že největší dotace může být 90 milionů.

Přesto by to pro Prachatice nebyla malá investice, musely by přidat desítky milionů. Stále také zůstává otázka, proč stavět ledovou plochu ve městě, kde se nehraje závodně hokej.

„Podle čísel největší příjmy stadionů tvoří veřejné bruslení. Poté jsou bruslařské výcviky, třeba pro školy, následuje pronájem ledu hokejistům amatérům. Až pak příjmy od hokejových oddílů. Věřím, že i bez klubu bychom halu naplnili. Jeho založení je také možné,“ podotkl Piloušek.

Město může za symbolickou cenu získat i hotovou dokumentaci s podobou stadionu, takzvaný typový projekt. Český svaz ledního hokeje ho poskytuje městům, která mají o stadion zájem, aby ušetřila za projektovou dokumentaci.

Piloušek se s projektem seznámil, návrh počítá i s tím, že by bylo možné led zakrýt a udělat tak v létě prostor pro míčové sporty, koncerty či veletrhy. Podle zastupitele by stadion mohl mít sezonu až 10 měsíců v roce.

Michal Piloušek hodlá jednat s vedením Národní sportovní agentury, Jihočeského kraje i města. „O přesném místu zatím nemá cenu hovořit. S kolegou ze zastupitelstva, architektem Jakubem Nepustilem, jsme zkoušeli ve speciálním programu nasimulovat, kde by bylo technicky možné stavět. Máme nějaké scénáře, ale ještě je nebudeme prozrazovat,“ dodal.

Starosta města Martin Malý (Nezávislí) k tomu však poznamenal, že podle územního plánu není v Prachaticích nyní plocha, kde by se zimní stadion dal vybudovat. „Muselo by tedy dojít ke změně v územním plánu. To není na chvíli. Rozhodně to neznamená, že za dva roky bude hotovo,“ řekl Malý.

Podle starosty bude také potřeba zvážit příjmy a výdaje, aby provoz stadionu a údržba nezatěžovaly nepřiměřeně městskou kasu. Bojí se, že příjmy nebudou bez hokejového týmu dostatečné.

„Také by mě zajímalo, zda se nebudeme krýt s halou ve Vimperku, abychom se nedělili o příjmy a neživořili. Také doufám, že by na stavbu nedoplatil místní dobrý hokejbalový klub, jehož hráče by mohl hokej zlákat,“ prohlásil Martin Malý.

Český svaz ledního hokeje potvrdil, že zimní stadion by v Prachaticích potřeba byl. Je to velké město na to, aby mělo vlastní. „Vzhledem k velikosti kraje, počtu klubů a spádové oblasti jsou pro nás Prachatice prioritou v jihočeském regionu,“ potvrdil sportovní manažer svazu Jan Rachota.

Stadion chce stavět soukromý investor. Zatím neznámý

Plány na zimní stadion ožily také v Třeboni. Postaral se o to neznámý soukromý investor. Od radnice chce koupit hotový projekt a pronajmout si pozemek u rybníka Svět, který je na výstavbu připravený. Město za projekt zaplatilo 2,4 milionu korun. Věc řešili na konci ledna zastupitelé.

„Na konci prosince nás oslovil spolek HC Trendy. Požádal nás o pronájem pozemků na výstavbu zimního stadionu,“ uvedl místostarosta Petr Werner (PRO zdraví a sport). Plochu tvoří osm tisíc metrů čtverečních ve Sportovní ulici. Zastupitelé hlasovali o tom, zda vypsat záměr pronájmu pozemků.

Předsedou spolku je Pavel Lískovec, který je zároveň předsedou Rybníkářské hokejové ligy (RHL). „Na začátku jsme se dozvěděli o zájmu místních hokejistů a jednali jsme o tom, že bychom mohli část RHL přesunout do Třeboně. Případný areál by sloužil sportovcům z Třeboně, Lišova nebo třeba Českých Velenic a okolí. Důvodem je i nedostatek ledových ploch v Českých Budějovicích a okolí,“ vysvětlil.

Zároveň také potvrdil, že výstavbu plánuje soukromý investor, který si nyní nepřeje zveřejnit jméno. „Čekáme na to, až uplynou všechny zákonné lhůty. Až to bude možné, určitě k tomu sdělíme více podrobností,“ přidal Lískovec. Podle něj bude pro případnou výstavbu zásadní udělení dotace. Na akci totiž plánuje dotyčný žádat o finanční příspěvek od Národní sportovní agentury.

Diskusi nad záměrem doprovázely při jednání zastupitelů emoce. „Navrhuji zveřejnit záměr pronájmu a počkat na to, s čím zájemci přijdou. Pak by bylo vhodné domluvit setkání zástupců politických uskupení, kde bychom sestavili podmínky případné smlouvy,“ zhodnotil místostarosta Werner.

Starosta Jan Váňa (ODS) považuje za zajímavé, že by areál zaplatil investor ze svých peněz. Musí ale podle něj sloužit potřebám města a jeho obyvatel. „Je to závažné rozhodnutí. Schválíme něco, co bude sloužit několik desítek let, proto je nutné to pořádně promyslet. Zároveň je třeba si uvědomit, že je pozemek územním plánem určený právě k výstavbě sportoviště,“ zmínil.

Koalice pak čelila řadě otázek. „Já budu rád, když se tohle posune dál, ten projekt je velmi dobře zpracovaný. Zajímaly by mě ale parametry záměru pronájmu. Cena nájmu je prioritní a s tím souvisí i provoz stavby. Bude ta společnost garantovat využívání ledu pro lekce bruslení či místní školy? Kdyby se tohle nezapracovalo, bylo by to nešťastné,“ reagoval opoziční zastupitel Josef Pindroch (za ANO).

Jeho další kolegové se pak ptali na podobu smlouvy, využívání haly či konkrétní termíny. Před některými komplikacemi varují i opoziční zastupitelé.

„V případě orientace na zisk můžou být po uplynutí podmínek dotace utlumeny aktivity pro veřejnost jakožto finančně málo lukrativní nebo může dojít k razantnímu navýšení ceny vstupného, které například rodiny s dětmi od návštěvy odradí,“ zmínil Petr Michal (Společně pro Třeboň).

To všechno se ale podle starosty Váni bude řešit až v dalších krocích. Zastupitelé nakonec schválili záměr vypsání pronájmu pozemku. Pro bylo 18 z nich a pět se zdrželo.