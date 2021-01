Hluboká plánuje zimní stadion za 100 milionů, chce tam zvát kluby z Ruska

Příští rok to bude už 110 let od první zmínky o hokeji v Hluboké nad Vltavou. Při této příležitosti by se místní sportovci mohli dočkat speciálního dárku. Vedení města připravuje projekt, na jehož konci může vzniknout nový zimní stadion.

Ten si přeje především místní klub TJ Hluboká nad Vltavou Knights, který hraje krajský přebor, tedy čtvrtou nejvyšší ligu. Tým by potěšilo především zastřešení, jež ve stávající aréně chybí.

„Samozřejmě nás limituje, že na domácím kluzišti nemůžeme působit celou sezonu. Na začátek soutěže se musíme připravovat jinde a objednáváme například led v českobudějovické Budvar aréně a po nocích trénujeme tam,“ vysvětluje vedoucí mužstva Petr Bělohlav.

Kromě toho je pak běžné, že díky dohodě s ostatními týmy odehraje klub část zápasů venku, když to pak počasí umožní, je naopak pouze doma.

„Jsme často na cestách a tohle bychom určitě uvítali. Byla by to možnost, jak posunout hokej v Hluboké zase o něco dál. Chceme navázat na tu dlouholetou tradici, kterou tady tenhle sport má,“ líčí Bělohlav.

Oddíl, jenž se o sportoviště stará, má nyní zhruba 150 členů. Současný stadion ale nevyužívají jen oni. Usnadnilo by to i další aktivity, jako je třeba veřejné bruslení.

„My se tam třeba snažíme učit děti ze škol a školek, které o to mají zájem, protože těch ploch v poslední době moc není. Celkově by nová hala byla určitě přínosem. Zatím je to na začátku, ale určitě stojíme o to, abychom případný nový objekt provozovali společně s jedním partnerem, s nímž jsme se na toto téma bavili,“ uvádí Bělohlav.

Vysoká škola nabízí peníze

Tím by mohla být Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) v Českých Budějovicích. Podle veřejně dostupného zápisu z posledního zastupitelstva má už vedení radnice v Hluboké nad Vltavou příslib v podobě spolufinancování stavby ze strany školy až do výše 20 milionů korun. Bod o přípravě nového stadionu v prosinci odhlasovalo všech 17 přítomných zastupitelů.

S financováním mohou pomoci i krajské peníze, ale zásadní bude dotace od Národní sportovní agentury, jak upozorňuje radní David Šťastný.

„To rozhodne. Nyní začínáme dělat projektovou část. Chtěli bychom mít do konce listopadu projekt a stavební povolení a poté zažádáme agenturu o dotaci. Získat bychom mohli zhruba 70 až 80 procent uznatelných nákladů. Hluboká jako taková by vše zaplatit nemohla,“ vysvětluje.

Podle něj by byla nová budova přínosem i pro cestovní ruch. „Městu pomůže, pokud bude stadion funkční deset měsíců v roce. Bylo by možné tam hostit tréninky reprezentace nebo třeba soustředění různých týmů, jako jsou například ty z ruské KHL. Máme tady celkově kvalitní sportovní zázemí na vysoké úrovni, to stejné platí i pro gastronomii či ubytování. Posunulo by nás to dál,“ myslí si Šťastný.

S ohledem na spolupráci s budějovickou VŠTE by se v nových prostorách mohla hrát i Univerzitní hokejová liga, v níž působí právě vysokoškolský tým Black Dogs Budweis.

„Provozní věci řešíme. V podmínkách dotace nicméně stojí, že stadion musí být víceúčelový. Toho chceme využít a najít tam zázemí i pro jiné sporty nebo pořádání kulturních akcí,“ naznačuje radní Šťastný.

Důležité podle něj budou provozní náklady. „Pochopitelně to celé musí dávat smysl. Chceme materiál, který předložíme při žádosti o dotaci, pořádně propracovat. Dotace je klíčová,“ dodává Šťastný.

Kdyby šlo vše podle plánu, může se stavět už v roce 2022. Uzavřených ledových ploch je na Českobudějovicku poměrně málo. I proto se dlouhodobě vede boj o rezervace v budějovické Budvar aréně či Hokejovém centru Pouzar.

Stávající stadion v Hluboké nad Vltavou se nachází vedle fotbalového, na břehu řeky Vltavy. V areálu jsou rovněž například tenisové kurty a golfové či baseballové hřiště.