Upozornili jsme na rozbité úseky silnic, silničáři všechny opravili

V Jihočeském kraji redakce MF DNES upozornila silničáře na velké výtluky na Dlouhém mostě v Českých Budějovicích, který byl po zimě skutečně v žalostném stavu. Dále vytipovala úsek, který je méně na očích, a to ulici J. Dietricha rovněž v krajském městě. I tam byla silnice hodně zničená. Třetím místem pak byla náves v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku.

Redaktor odeslal ze soukromého e-mailu upozornění na poškozená místa s tím, zda je možné je opravit, nebo na ně alespoň dočasně upozornit dopravním značením. Zpráva putovala ke krajským silničářům a úředníkům českobudějovického magistrátu 13. března.

Ještě tentýž den přišla reakce z budějovické radnice. „O problematických místech víme, ihned po otevření obalovny začnou kompletní opravy všech místních komunikací v Českých Budějovicích,“ napsala Štěpánka Bednářová, vedoucí oddělení komunikací ze správy veřejných statků magistrátu. Ještě připomněla, že Dlouhý most už i přes zimu silničáři provizorně opravovali. Do kopie pak přidala i ostatní oslovené.

Po týdnu se vyrazila MF DNES podívat na vybraná místa, zda nastala nějaká změna. Počasí už umožnilo otevřít obalovny, a tak v Boršově, ulici J. Dietricha i na mostě byly vidět nové asfaltové záplaty. Všude se tak podařilo alespoň dočasně zlepšit stav vozovky.

Opravená už jsou i další místa, o kterých redakce v březnu psala nebo je nafotila. Test tedy pro silničáře dopadl velmi dobře.

Kdo by chtěl například v Českých Budějovicích upozornit na podobný problém, může využít také aplikaci DejTip , kde je možné třeba výmol nahlásit.

Aplikace je mezi obyvateli velmi oblíbená. „Například od začátku roku 2023 dorazilo celkem 10 645 podnětů. Z toho jich je nezpracovaných 714,“ spočítal Michal Šebek, náměstek primátorky pro správu veřejných statků či IT. Nezpracované jsou především ty nejčerstvější, které je ještě potřeba vyřídit.

Potřebuje rozsáhlejší opravu

Co se týká například Dlouhého mostu, který je součástí Husovy třídy, ta by se měla v následujících letech dočkat rozsáhlejší opravy. „Je opravdu hodně rozbitá, ale platí to i pro další komunikace. Musíme proto vše načasovat, abychom v jednu chvíli neměli rozkopané celé město. S Husovou bychom se mohli pustit i do oprav Dlouhého mostu, který to také bude potřebovat,“ potvrdil Maroš.

Obrovské investice do dopravní infrastruktury pak letos chystá i Jihočeský kraj. Prostavět chce přes 2,6 miliardy korun. Pracovat se mimo jiné bude na šestnácti mostech či šestnácti rekonstrukcích silnic a přestavbách křižovatek. Oprava a modernizace čeká 28 silničních úseků v celkové délce 60 kilometrů.

Začne například stavba obchvatu Kaplice, pokračovat bude rekonstrukce silnice v úseku Dačice – Slavonice na Jindřichohradecku. Před pár týdny Ředitelství silnic a dálnic zahájilo práce na Volyňské ulici ve Strakonicích a dostane se i na opravu jednoho z mostů přes nádrž Orlík.