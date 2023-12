Loučovice a Vyšší Brod spojila nová cyklostezka, stála téměř sto milionů

Loučovice a Vyšší Brod nepatří na Lipensku mezi nejatraktivnější turistická centra. S Lipnem nad Vltavou či Frymburkem se nemohou srovnávat, byť je kolem krásná příroda a ve Vyšším Brodě i slavný klášter. Od včerejška pro ně ale bude přece jen o něco snazší přilákat další návštěvníky, především ty na kole. Spojila je totiž nová cyklostezka dlouhá 5,5 kilometru. Stála 92,5 milionu korun.

„Jsem moc rád, že je dokončená. V našich hlavách byla možná už dvacet let, na papíře deset. Loučovice byly průmyslové, ale z toho už moc nezbylo. Máme však krásnou přírodu a cyklostezka je pro nás velká šance. Mělo by to pomoci turismu, což by znamenalo i nové podnikatelské příležitosti,“ pochvaloval si starosta obce Jan Kubík.

Loučovice by si tak velkou investici mohly dovolit jen těžko, akci měl na starost Jihočeský kraj, který zaplatil 31,2 milionu, evropská dotace byla 42,5 milionu a zbytek přidal Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

Výsledek potěšil i starostu Vyššího Brodu Jindřicha Hanzlíčka. „Pro nás to má velký význam. Když někdo řekne Vyšší Brod, tak se mu vybaví nádherné historické městečko, ale to je asi tak všechno. Cyklostezka je pro nás obohacení. Měli jsme ji v územním plánu připravenou osm let a na našem katastru pokračování rozhodně nebude problém. I my potřebujeme podobné atraktivity, abychom zde udrželi obyvatele,“ konstatoval starosta.

Upozornil tím na důležitou věc, nový úsek je součástí páteřní cyklostezky, která má v budoucnu vést od Lipna až do Týna nad Vltavou. Dohromady to bude bezmála 190 kilometrů, z toho je aktuálně hotových přibližně 90 kilometrů. Bude to kombinace šotolinových cest a asfaltových povrchů podle toho, co dovolí terén a ochrana přírody. Šířka bude od dvou a půl do tří metrů.

Příští rok v Českém Krumlově

„Příští rok budeme pokračovat s dalším úsekem v Českém Krumlově. Sehnali jsme peníze ze SFDI, my přidáme další, abychom tuto unikátní cyklostezku co nejdříve dokončili,“ upozornil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Zdůraznil, že pro jižní Čechy je cestovní ruch stěžejní a toto je lákadlo, aby do regionu turisté přijížděli a trávili tady čas. S tím souhlasí i ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky Jan Vlášek. „Tato cyklostezka má obrovský potenciál. Pokud se podaří dokončit, naláká velké množství lidí. Bude mít sice i některé kopcovitější úseky, ale protože stále více lidí jezdí na elektrokolech, tak to nikoho neodradí,“ konstatoval.

Pro srovnání, jen na české straně Labské cyklostezky se ročně pohybuje na 800 tisíc návštěvníků. Na podobných místech v Německu, Rakousku i Maďarsku jsou čísla ještě vyšší.

Vltavská stezka Trasa: Nová Pec - Lipno (po obou březích) - Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou - Český Krumlov - Zlatá Koruna - České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou. Aktuálně je cyklostezka hotová v délce zhruba 90 kilometrů z celkových 188,4. Cyklisté mohou využívat například úseky Boršov - Budějovice - Purkarec, Hněvkovice - Týn, Frýdava - Nová Pec - Horní Planá či Frymburk - Lipno nad Vltavou.

Vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová potvrdila, že další část stezky, kterou budou stavět příští rok v Krumlově, povede od Porákova mostu ke Trojici. „Další úsek, kde jsme ve vysokém stupni připravenosti, spojuje kemp Modřín a Lipno nad Vltavou. Máme dokumentaci a žádáme o stavební povolení,“ upřesnila Tetourová.

Dokumentace je hotová také k částem ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou a z Purkarce do Hněvkovic. „Tam ale potřebujeme, aby byly hotové změny územních plánů dotčených obcí, které stavbu umožní,“ vysvětlila vedoucí odboru.

Ve chvíli, když se podaří tyto dvě části udělat, budou moci jet cyklisté pohodlně a především bezpečně od kláštera ve Zlaté Koruně až do Týna nad Vltavou. Už vloni se totiž podařilo dokončit část z Boršova do Českých Budějovic, která se stala rychle velmi atraktivní.

Asi nejsložitější tak bude vybudování části mezi Českým Krumlovem a Rožmberkem nad Vltavou. Myslí si to například i Jan Vlášek z nadace. V těchto místech je mimo jiné nutné zohlednit i ochranu přírody a je tam náročný terén. Přesný termín dokončení celé cyklostezky tak zatím nelze úplně odhadnout.