S přípravou na virus nám pomohli kolegové z Číny, říká ředitel Viscofanu

Když jsme přicházeli do areálu firmy, vyplňovali jsme zdravotní dotazník a dostali roušku. Co se stane, kdyby se teď ve výrobě někdo nakazil?

Záleželo by na tom, jak bude reagovat krajská hygienická stanice. Podle toho, co víme, by dotyčný odešel do karantény. Pak by se okamžitě začalo řešit testování a mapování jeho kontaktů ve firmě, abychom věděli, jaký počet bude muset odejít. Pracujeme 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Proto by to určitý dopad mělo. Jsem ale přesvědčený o tom, že taková situace nebude žádnou tragédií z pohledu fungování. Jsme schopni vše zabezpečit.

Měli jste během uplynulých měsíců nemocného zaměstnance?

Jsem velmi rád, když mohu říct, že se nám to nestalo. Pravda je, že jsme s opatřeními proti koronaviru začali velmi rychle.

Jak tedy vypadalo zabezpečení závodu, který vyráběl, zatímco jinde se posílali lidé domů?

Měli jsme zkušenost, protože máme dva výrobní závody v Číně. Díky nim jsme dostali poznatky, na které jsme reagovali. První jednání krizové komise bylo 28. ledna. Nastínili jsme si postupy a rozhodli se, že nakoupíme dezinfekce a další pomůcky. Nebyl problém to sehnat, až na roušky. Nějaké jsme nakoupili, něco ušili zaměstnanci. Poté jsme zaváděli všechna bezpečnostní opatření. Některá jsou stále v platnosti. Podle zpráv ze světa se ukazuje, že je opatrnost na místě.

Miloslav Kamiš (49 let) Pochází z Třeboně, kde nyní i žije. Absolvoval třeboňské gymnázium a Technickou univerzitu ve Zvolenu. Ve společnosti Viscofan CZ pracuje od roku 2001. Zároveň je členem představenstva Jihočeské hospodářské komory, místopředsedou správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovací, předsedou Komise pro inovace Jihočeského kraje. Je ženatý, má dceru a syna.

Dozvěděli jste se díky zkušenostem od čínských kolegů něco, co vám dalo určitou výhodu při přípravě na koronavirus?

Zjistili jsme, jak tam vypadala spolupráce s různými státními orgány, takže jsme se připravili na scénáře, které mohly nastat. Věděli jsme, jaká dezinfekce bude potřeba, jak ji rozdávat, jaké typy roušek shánět a následně distribuovat. Byly to hlavně praktické zkušenost. Krizové řízení je ale o tom, že musíte informace správně poskládat a rychle se rozhodnout. Zkušenosti odjinud byly vodítkem, ale museli jsme reagovat v praxi na události v Česku.

Chodili do práce nakonec všichni zaměstnanci, kteří měli?

Pozitivně mě překvapila reakce našich lidí. Při zavádění roušek jsme si kladli otázku, jak na to budou reagovat, protože vydržet v ní 12 hodin není příjemné. Přijali to ale velmi hladce. Neřešili jsme žádné konflikty, za což jim patří velké poděkování. Reagovali rychle a ochotně. Provozně jsme i díky tomu nemuseli nic výrazně omezovat.

Osvědčila se práce z domova?

Lidé v administrativě to samozřejmě měli lehčí, protože mohli zůstat doma. I přestože to fungovalo, ukázalo se, že většina z nich je nakonec ráda, když se vrátili do závodu. Těší nás, že můžeme chodit znovu do práce a potkávat se.

Na některých provozech jste zvedli výrobu dokonce o čtvrtinu. Co to způsobilo?

Myslím, že to nebyl jen důsledek koronaviru. Vzestup poptávky jsme zaznamenali už od začátku roku, podařilo se nám dostat se k novým zákazníkům. Zároveň se dlouhodobě snažíme dělat nové výrobky. Teď je úspěšné například střevo veggie. Je kompletně vegetariánské a máme ho jako jediní na světě. Někteří zákazníci se ale chtěli předzásobit kvůli možnému riziku. Prioritou bylo ochránit zaměstnance a v druhé řadě zabezpečit naše odběratele.

Jak vypadla poptávka v jednotlivých zemích?

Někde vzrostla. Velmi dobře fungovala téměř celá Evropa. Samozřejmě někde zájem i klesl. Například Itálie téměř zastavila všechny odběry. V Americe kvůli koronaviru velcí výrobci v masném průmyslu zastavili své provozy. Naštěstí byl pokles výrazně nižší než nárůst.

Měli jste problém s exportem zboží?

Popravdě, byla to jedna z našich velkých obav. Nevěděli jsme, jak dostat naše výrobky přes hranice. Využíváme přitom všechny možné způsoby od silnice přes námořní dopravu až po tu leteckou. S lodní přepravou byl problém kvůli kapacitě. Například přístavy v Číně nebyly schopné přijmout zboží, protože měly jiné priority. Dál jsme řešili, jak ho dostat do Itálie. Také jsme pomáhali kolegům ze Srbska, kteří také nemohli dostat náklad do Itálie. V Turecku pak nechtěli pustit české řidiče kamionů přes hranice, takže jsme stahovali přes půlku Evropy náklad zpět. Logistika odváděla velký kus práce. Nejdůležitější bylo, že se Evropa nezastavila a kamiony mohly jezdit.

Co jste vyráběli v době koronaviru nejvíc?

Teď jednoznačně dominují celulózové a kolagenové výrobky. Celulózové se používají u svlékacích párků a kolagenové u těch vídeňských či frankfurtských, které můžete sníst. Tohle zboží tvoří standardně největší část produkce.

Kromě běžné práce jste se pustili také do pomoci v době nouzového stavu. Jak to vypadalo?

Pomohli jsme s dodávkami lahviček na dezinfekci pro město. S radnicí jsme v kontaktu, takže jsme se dozvěděli, že tady tahle poptávka je, a chtěli jsme pomoci. Poté jsme pomáhali s rouškami pro českokrumlovskou nemocnici, protože ta budějovická na tom byla dobře. Podpořili jsme i projekt virtuální reality pro seniory, které virus odřízl od návštěv. Byly to drobnější akce. Když je doba složitá, je na místě si podat pomocnou ruku.

Viscofan Group sídlí ve Španělsku. Ovlivnilo vás, že tamní situace byla výrazně složitější než u nás?

Problém to byl hlavně pro okolí Barcelony a Madridu. Bojovali s tím a bylo to náročné. Kolegové tam měli pozitivní případy a prošli si dvěma až třemi velmi náročnými týdny, ale zvládli to skvěle. Firma teď funguje běžně za dodržování bezpečnostních opatření. Samozřejmě nás to ovlivnilo, protože jsme propojené organismy, ale zvládli jsme to.

Posíláte už své zaměstnance do zahraničí?

Stále čekáme. Jsme potravináři a chceme být opatrní. Upřímně jsme si mysleli, že se v červenci rozjedeme za zákazníky, ale to se nestalo. Do konce července zůstáváme bez služebních cest, když nejsou nezbytně nutné. Při každé je třeba vědět, kde zaměstnanci budou, a musí to schvalovat ředitelé závodů. Dodržujeme striktní opatření. V Budějovicích při každé návštěvě, kterých bylo málo, chci od lidí ze zahraničí negativní test na koronavirus.

Jaké investice v Českých Budějovicích plánujete?

Koronavirus nás malinko brzdil, protože některé firmy zpomalily dodávky. Naše skupina ale neomezila žádné investice. Budeme přivážet nové stroje na navýšení výrobní kapacity. Směřují především do automatizace. Období je možné využít pozitivně i negativně. Já jsem zakázal, aby mi někdo vysvětloval, proč se něco nestalo kvůli koronaviru. K investicím a projektům přistupujeme tak, že je musíme dokončit.

Propouštění neřešíte, naopak nabíráte. Kolik to bude lidí?

Doposud jsme získali 30 lidí. Dál budeme nabírat, ale nebude to žádné výrazné číslo. Nejvíce jsou potřeba pozice výrobní dělník, seřizovač či manipulant, jako všude jinde.

Mohla by krize při hledání pomoci?

Očekáváme, že tohle nastane. Děje se to vždy, když automobilový průmysl začne ztrácet dech. Nechci ale aby to vyznělo tak, že jásáme z toho, že má tenhle obor potíže. Tak to není. Myslíme si, že je třeba, aby v regionu fungovali všichni a stabilně. Pak se bude dařit všem. Navíc nebudeme nabírat všechny volné lidi. Tlačíme na projekty automatizace, které mají našim zaměstnancům ulehčit nejtěžší práci. Díky tomu zvyšujeme efektivitu. Lidé by se v práci neměli fyzicky sedřít a navíc nám to umožňuje je dovednostně posouvat.

Jak jste poslední měsíce prožíval vy osobně?

Měl jsem velmi pozitivní pocity, když jsem viděl, jak se náš tým k situaci postavil. Až při krizi vidíte správné hodnoty a jsem rád, že je moji kolegové mají nastavené správně. Všichni se zapojili a snažili se udělat maximum pro fungování firmy. To bylo příjemné. Zároveň najednou musíte být šikovný a rychlý. I to nás koronavirus naučil. Dál nás navedl na nějaké nové myšlenky z pohledu procesů či byznysu. Udivilo mě i to, jak rychle se některé změny mohou zapracovat. Celkově krize přinesla nové zkušenosti.