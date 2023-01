Obce podél trati chtějí obnovit provoz na úzkokolejce. Vlaky stojí půl roku

Je to už více než čtvrt roku, co na úzkorozchodné trati z Jindřichova Hradce vyjely poslední vlaky. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která zde dopravu zajišťovala, se dostala do finančních problémů a momentálně je v insolvenčním řízení.

Starostové obcí a měst na trasách do Nové Bystřice na Jindřichohradecku a do Obrataně na Vysočině však chtějí provoz na tratích z 19. století obnovit. Prvním krokem má být podle zástupců dotčených sídel založení spolku, který by přípravu obnovy dopravy měl zajišťovat.

„Už od listopadu se s kolegy scházíme a problém řešíme. Postupně jsme došli k tomu, že by bylo ideální založit spolek s názvem Jindřichohradecké úzkokolejné dráhy. Smyslem jeho působení je zachování trati v celém rozsahu, na čemž jsme se shodli,“ vysvětluje starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Původně se on i jeho kolegové z obcí na dráze snažili vytvořit pracovní výbor pro jihočeskou část, Vysočinu a Jindřichův Hradec, který měl pracovat na vstupu do procesu momentálně pokračující insolvence.

„Zjistili jsme, že takový postup není ideální a daleko vhodnější je spolek. Předpokládáme, že bude mít pětičlenný výbor složený ze zástupců Jindřichova Hradce a po dvou zástupcích z větve směřující k Nové Bystřici a k Obratani,“ doplňuje Kozár.

Zakládajícími členy spolku se má stát všech 16 obcí na obou tratích. „Nejprve si sedneme se všemi starosty a rozebereme si, co od obnovy dráhy očekáváme, což by nám mělo pomoci si udělat jednotnou představu o celém jejím provozu. S tím pak můžeme oslovit případného dopravce, který by měl o úzkokolejku zájem,“ přibližuje další z důvodů založení spolku místostarosta Jindřichova Hradce a radní pro dopravu Bohumil Komínek.

„Lidé přišli o symbol města“

Podle něj je důležité být připravený ještě před ukončením insolvenčního řízení. „Jako spolek nemůžeme jakkoliv ovlivnit jeho výsledek, ale nechceme jen nečinně přihlížet a čekat na to, jak to celé dopadne,“ upozorňuje Komínek. Podle starosty Nové Bystřice Jiřího Zimoly jsou tyto kroky jasným signálem, že obce chtějí postupovat v otázce zachování provozu na tratích jednotně.

Už nyní mají zástupci budoucího spolku náznaky, že by se o provoz na trati pod jeho hlavičkou mohli zajímat i někteří dopravci.

„V tuto chvíli máme už prvního zájemce a očekáváme, že by se mohli další přihlásit,“ naznačuje starosta Černovic na Vysočině Jan Brožek. „Zatím ale nebudeme konkrétní. Nechceme sice nikoho tajit, ale neradi bychom vyzradili něco, co bychom neměli,“ doplňuje místostarosta Kamenice nad Lipou na Vysočině Jaromír Pařík.

A právě obrataňská větev je z pohledu dopravní obslužnosti zasažená o poznání více než trať do Nové Bystřice.

„V pracovní dny vlaky sice nahradily autobusy, ale i tak se spojení s okolím výrazně zhoršilo. Obyvatelé města vlak využívali docela často, a co vím od sestry z nedalekých Černovic, lidé tam přišli o symbol města i významnou dopravní možnost,“ myslí si jedna z obyvatelek Nové Včelnice na Jindřichohradecku Šarlota Tyšlerová.

Náhradní autobusové spojení momentálně zajišťují Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Firma JHMD nyní podle přehledu pohledávek dluží okolo 300 milionů korun, přičemž pohledávky nadále přibývají.

Společnost ale nemá na splácení dluhů, a tak jí hrozí úplný zánik. Argumentuje hlavně tím, že Kraj Vysočina jí neplatí poplatek za použití dopravní cesty, což hejtmanství odmítá.