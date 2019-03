Budova autoškoly v Táboře se mění na ubytovnu. Lidé protestují peticí

Mělo to začít nenápadnou výměnou oken, jenže najednou se uvnitř bouralo a pracovalo až do nočních hodin, což rušilo lidi v okolí. V budově bývalé autoškoly v Kollárově ulici v centru Tábora se před několika měsíci začalo ve velkém s přestavbou.

Pak se obyvatelé z blízkého okolí dozvěděli, že se má objekt proměnit na ubytovnu, z čehož mají obavy.

Navíc majitel domu postupoval s úpravami pouze na ohlášku, přitom zásah byl tak velký, že měl mít podle místních už na začátku stavební povolení.

Tím začal sousedům boj nejen proti ubytovně, ale také s úředníky. Trvá už přes půl roku. Na světě je také petice, na které přibývají podpisy, a její autoři ji hodlají předat zastupitelům města. Sběr pokračuje do konce měsíce v knihovně.

„Nesouhlasíme, aby ubytovna byla v centru města, kde se v těsné blízkosti nacházejí mateřská škola, odpočinková zóna u Jordánu, dětské hřiště, ordinace,“ píše se mimo jiné v petici.

Minulý týden měla 250 podpisů. Ti, kteří se připojili, mají obavy z toho, že provoz zařízení může vést k nárůstu kriminality, narušování nočního klidu a vzniku problémové lokality.

Na facebookových stránkách s táborskou tematikou způsobila informace velký ohlas, našli se i zastánci akce, ale stejně tak ti, kteří potvrzovali oprávněnost obav. V případě dokončení stavby by měla ubytovna sloužit pro dvacet lidí.

Objekt patří svazu Zálesák, za kterým stojí Rostislav Zabloudil. Ten na společném jednání v místě sdělil, že prostory mají sloužit jako ubytování pro sportovce, jeho zaměstnance a dělníky.

Zabloudil prohlásil, že do prací mimo povolení se pustila najatá firma a on se to dozvěděl až posléze. Slíbil, že podrobně zareaguje prostřednictvím e-mailu, ale ten do úterní uzávěrky nedorazil. Odpůrci záměru se domnívají, že ubytovna bude sloužit spíše zahraničním dělníkům.

Vedoucí stavebního úřadu v Táboře Jitka Doležalová potvrdila, že stavba loni začala bez řádného povolení. „Nyní je pozastavena,“ upozornila.

A také dodala, že účastníci řízení nyní mohou posílat námitky, se kterými se pak úřad musí vypořádat. Doležalová rovněž ví, že obyvatelé ze sousedství postup úředníků napadli, a dokonce už zaslali oficiální stížnost na Krajský úřad Jihočeského kraje, který se jí nyní zabývá.

Ohlásil majitel jen výměnu oken?

MF DNES má dokument k dispozici, je pod ním podepsáno šest účastníků řízení. „Práce na budově začaly loni v červnu. Byla nahlášena pouze výměna oken, ale uvnitř se čile bouralo. Výjimkou nebyly práce se sbíječkou ve tři hodiny ráno,“ uvedla Hana Frantíková, která bydlí v těsném sousedství, a o stavbu se tak tehdy začala podrobně zajímat.

Ona a další dotčení obyvatelé pak začali komunikovat se zaměstnanci stavebního úřadu a snažili se věc řešit, nakonec došlo i na setkání s majitelem objektu. Jednání však nedospěla k žádnému zásadnímu rozuzlení, věc tedy vyústila ve zmíněnou stížnost.

„Při ústním jednání jsme se na místě stavby dozvěděli, že úřad o rozsahu prací předem věděl, a vedoucí odboru dokonce poradila, že má majitel ohlásit výměnu oken a rekonstruovat dále, co potřebuje, a potom se prý uvidí co dál,“ konstatovala Frantíková a neskrývala rozčarování.

Vedoucí odboru stavebního úřadu Jitka Doležalová toto tvrzení odmítla a označila ho za lež.

Hana Frantíková a další účastníci řízení nyní sepisují námitky, mají na to ještě zhruba deset dní. Mezitím ještě další lidé žádají, aby byli mezi účastníky zařazeni a mohli rovněž podat námitky.

Třeba školka, která svojí zahradou s budovou přímo sousedí, se k věci oficiálně vyjádřit nemohla. „Dostala jsem informaci, že je tak nastavená legislativa. Radost z tohoto projektu nemám, moc se mi nelíbí. Upozorňovali mě na něj už dříve rodiče, kteří jsou tady z místa a chodí k nám jejich děti,“ reagovala ředitelka MŠ Kollárova Vlasta Vychodilová.

Radnice prozatím spor nekomentuje. „Nepřísluší nám to, když se tím zabývá stavební úřad,“ vysvětlil Lubomír Šrámek, tajemník táborské radnice. Město tak s reakcí počká, až dostane petici.