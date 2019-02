Stát chce ubytovat krajany z ciziny, místní píší petici proti „uprchlíkům“

Ubytovna pro krajany Zatím podobné zařízení funguje jen v Jihočeském kraji, ministerstvo vnitra ale pro něj potřebuje jiné využití, a tak by se mělo přesunout do Kostelce nad Černými lesy. Ministerstvo vnitra tam chce využít prázdný objekt bývalého dětského oddělení místní léčebny a zřídit v něm specializované zařízení pro krajany vracející se do České republiky, kteří mají prokazatelně český původ. „Objekt by sloužil jako zázemí pro poskytnutí prvotní asistence českým krajanům na území České republiky. Ministerstvo vnitra v něm rozhodně neplánuje otevřít jakýkoliv typ uprchlického zařízení,“ upozorňuje Ondřej Krátoška z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Ubytovna by fungovala v rámci asistenčního programu ministerstva vnitra pro české krajany. Program není teritoriálně omezen, tudíž se ho mohou účastnit příslušníci všech krajanských komunit ze třetích zemí, zejména z oblastí kde jsou ohroženi bezpečnostně, ekonomicky, či sociálně. V současné době jsou účastníky programu zejména čeští krajané z Ukrajiny a Venezuely. V ubytovně by ministerstvo vnitra zajišťovalo asistenční služby, včetně přípravy na život v ČR. Ubytování bude možné na maximální dobu 6 měsíců. „V praxi je ale doba pobytu klientů přibližně 60 dní. V rámci asistenčního programu je klientům poskytována zejména profesionální sociální práce, právní poradenství, pomoc při vyhledání trvalého bydlení a zaměstnání,“ uvádí Ondřej Krátoška. Program přesídlování, který umožňuje krajanům návrat, funguje od roku 2015. Do letošního ledna ho využilo zhruba 1 300 krajanů.