Tygr z táborské zoo oslavil jedenácté narozeniny, místo dortu dostal kuřata

Padá sníh, všude kolem je bílo a na plotě jsou pověšené balonky. Vše nasvědčuje tomu, že v táborské zoologické zahradě někdo slaví narozeniny. „Bude mít Rocky i dort?“ ptá se jedno z dětí, které netrpělivě očekává příchod ošetřovatelů.

Jak se blíží sobotní poledne, stále více lidí se shromažďuje u tygřího výběhu a připravují fotoaparáty. Jedenácté narozeniny má Rocky, maskot zoo, přesně dnes, ale podle ošetřovatelů každé pondělí drží půst kvůli správnému trávení.

Oslavu tedy posunuli o dva dny dříve. A jak taková událost vypadala? Ošetřovatelky přijíždějí s naloženým vozíkem. Není na něm dort, ale krabice plná masa, přesněji kuřat a králíků.

„Ale nejraději má náš Rocky hovězí maso. Toho dovede spořádat i 13 kilo za den,“ popisuje tygří jídelníček ošetřovatelka Barbora Kubíčková. To, že je to gurmán, dokazuje i fakt, že nesní úplně vše, co mu ošetřovatelé nachystají.

Nemá v oblibě králičí zadní packy. „Králíka spořádá celého i se srstí, jen zadní nohy vždy zůstanou,“ usmívá se ošetřovatelka. Ussurijský tygr je jedním z nejpopulárnějších zvířat zahrady.

To dokázal i přes celkem nepříznivé počasí zájem návštěvníků. Na komentované krmení přišla padesátka lidí. Někteří přijeli v sobotu jen kvůli Rockymu, jiní chodí do zoo pravidelně.

„Chodíme často. Dnes jsme přišli s dětmi cíleně na oslavu, ale máme v plánu také navštívit lva. Toho má nejradši syn. Běželi jsme na poslední chvíli, abychom stihli krmení. Vše vyšlo perfektně,“ uvádí návštěvník zahrady David Furka.

Takto blízko se lidé k tygrovi běžně nedostanou, proto to byl velký zážitek. Tygr ussurijský patří k velmi ohroženým druhům zvířat. Dnes jich žije ve volné přírodě už jen přibližně 500.

„Je to největší kočkovitá šelma. V současnosti však žije volně méně jedinců, než jich chovají v zajetí,“ konstatuje Kubíčková.

Někomu by se mohlo zdát, že tygr v zimě strádá, ale není tomu tak. Chladnému počasí je výborně přizpůsobený, neboť má hustou dlouhou srst.

„Velké tlapy mu slouží jako sněžnice a pomáhají mu při pohybu na sněhu,“ ukazuje ošetřovatelka. Dnes je samec, který se narodil na Slovensku, ve výborné kondici. Byly však doby, kdy měl nadváhu.

„Našeho tygra koupil už původní majitel areálu. Když jsme ho dostali my, vážil skoro 300 kilo. Musel zhubnout. Nyní má už ideální váhu,“ dodává Kubíčková. Při posledním vážení měl Rocky 220 kilogramů.