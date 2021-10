Příjezdovou cestu k Zoo Tábor postaví příští rok, bude asfaltová

Zoo navštíví ročně přibližně sto tisíc lidí, ale současná cesta tomu neodpovídá. Řidiči jezdí kolem rodinných domů a často po obci bloudí. Místní upozorňují, že pak v ulicích vznikají nebezpečné situace. Vybudování komunikace tak prospěje nejen lidem z Větrov, ale také návštěvníkům zahrady.

Rada města Tábor minulý týden odsouhlasila drobnou změnu v projektu navrhované trasy.

„Pár posledních metrů od zoo vede na pozemku, který je Státního pozemkového úřadu. Jsme domluvení na jeho směně,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík. Připustil, že by nová silnice mohla být dokončená již příští turistickou sezonu.

Tuto informaci potvrdil i ředitel Zoo Tábor Evžen Korec. Podle jeho slov samotná stavba cesty nebude složitá. Až bude schválená, mohou se dělníci pustit do práce. To by mohlo být do několika měsíců.



„Vybudování silnice vyjde odhadem na jeden milion korun. Veškeré náklady půjdou za námi,“ zmínil.

Korec upozornil, že nová komunikace bude odvodněná a s asfaltovým povrchem, což původně nebylo v plánu.

„Nejdřív jsme se dohodli pouze na zpevněném povrchu. Tohle bylo vstřícné gesto z naší strany,“ upřesnil Korec. Přiznal, že tato změna bude finančně náročnější, avšak pohodlnější pro všechny uživatele.

Postavení cesty a její kolaudace je podmínkou pro další rozvoj zoo a povolování staveb. Je tak v zájmu obou stran vyřešit letité spory.

„Po dokončení komunikace už budou ty historické střety a nedodělky urovnané,“ doplnil táborský starosta Pavlík.