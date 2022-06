Z ruiny udělali nový cíl pro turisty. Tvrz Tichou otevřou 1. července

„Tichá je ojedinělá stavba svého druhu v republice. Na věži jsme vybudovali hrázděné patro z proutí, ze dřeva a z hlíny. Je to také jedna z nejjižnějších hradních rozhleden v Čechách. Krásně je odtud vidět na Boubín či na německé vrcholky Šumavy,“ říká o nové turistické atrakci u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku 54letý Radek Kocanda, předseda spolku Hrady na Malši, který za proměnou tvrze v Tiché stojí.

Když řeknu datum 1. července, kdy budete oficiálně otevírat opravenou tvrz v Tiché, co se vám vybaví jako první? Úleva?

Pocity mám různé, ale spíš je to velká radost. Pro náš spolek je to další významný milník. Po hradu Pořešín je Tichá druhý styčný památkový bod na dvě stě patnáct kilometrů dlouhé Zemské cestě, která vede od Dunaje až do Českých Budějovic.

Jak bylo náročné v dnešní době dotáhnout obnovu Tiché?

Nic tak složitého jsme jako spolek asi ještě nepodnikali. Dostali jsme na to sice evropské dotace, hodně nás podpořil i Jihočeský kraj, ale i my sami jsme museli přidat skoro tři miliony korun. Nebylo tedy vůbec jednoduché ty peníze sehnat. Takže opravdu každý člen spolku, pokud mohl, tak přispěl a dali jsme to nakonec dohromady. I po odborné a projekční stránce. Obnova Tiché trvala celých čtrnáct let, z toho jsme však devět let řešili jen administrativu.

Kde se vzal nápad, že z téměř rozpadlé ruiny věže vybudujete zcela novou památku?

Všechno odstartoval rok 2010, když jsme na věži našli zbytky kachlových kamen. Do té doby jsme si mysleli, že věž jen zastřešíme. Ovšem nález kachlů nám plány kompletně změnil. Začali se o to zajímat i odborníci pod vedením Tomáše Durdíka, který se už tedy otevření Tiché bohužel nedožil. Což je mi velice líto, protože by z toho měl jistě radost. Tedy celá práce okolo Tiché možná byla i nad naše síly, ale člověk, když se neposunuje dál, tak to není ono.

Řekli jste si někdy, že to nezvládnete, že to vzdáte a necháte zkrátka být?

Toho bylo (směje se). Nejdříve jsme museli zakonzervovat a opravit samotnou věž a s tehdejším vedením obce Dolní Dvořiště jsme se nedokázali pořád domluvit. V jakém čase a rytmu to budeme dělat? Tehdy to obci stačilo nechat tak, ale my jsme se chtěli posouvat dál. Nakonec to skončilo tak, že nám obec tvrz prodala a my jsme celý projekt mohli dotáhnout do dnešní podoby. Dnes tak návštěvníkům ukážeme nejenom samotnou věž, ale i obytné středověké prostory, sklepení či hradby. Dokonce jsme tam našli i základy druhé věže, což nám z tvrze Tichá dělá už téměř hrad.

Pokud se však podíváme na fotografie staré věže s trhlinou ve zdi a na nynější stav, tak to musí člověka potěšit.

Musím říci, že i když jsme s Tichou žili těch čtrnáct let a vídali jsme ji téměř denně, tak si tam večer pořád moc rád sednu a jen tak se na ni dívám. To pohladí, máme z toho radost.

Tvrz stojí na okraji obce Tichá a patří mezi pět českých zastávek na Zemské cestě, která vede od Dunaje k Malši.

Tichá se stane novým turistickým cílem a do této oblasti přitáhne spoustu lidí. Jak teď s vámi bude spolupracovat Dolní Dvořiště?

Musím říci, že naše vztahy se už narovnaly s příchodem nového starosty Ivana Kůty. Roky jsme se snažili zastupitelstvo přesvědčovat, že opravit Tichou smysl má, a nám to nikdo nevěřil. Každý si myslel, že si chceme stavět vzdušné zámky a samozřejmě dnes se na celou věc koukají jinak. Co si však budeme povídat, Tichá je ztracený kout, kde dávají lišky dobrou noc. My v legraci říkáme, že se řídíme rakouským časem, protože tam slyšíte jen zvony z blízkého Leopoldschlagu. Takže je opravdu důležité lidem ukázat, co tam děláme. I proto jsme se naučili využívat sociální sítě, natáčíme videa s drony a podobně.

Je to možná hodně předčasné, když jste nyní dokončili práce na Tiché, ale zeptám se vás. Už máte v hlavě nějaký další nápad, který hrad nad řekou Malší budete chtít zvelebit?

Vždycky si myslíme, že si dáme pauzu, ale nikdy to tak není. Doufám, že v tuto chvíli startujeme poměrně rozsáhlou opravu hradu Velešín. Pomáhá nám v tom nesmírně aktivní starostka Růžena Baláková ze Svatého Janu nad Malší i město Velešín. My jsme hrad odkoupili od původního vlastníka a máme už připravených pár kroků, které by měly přispět k podstatné proměně zříceniny. Chceme tam znovu vybudovat most, snad se to příští rok povede. A pak máme naplánovanou rekonstrukci poustevnické kaple a dalších částí hradu. Pokud všechno klapne, tak hrad Velešín dozná velkých změn.

A vy osobně? Nemáte přece jen za těch čtrnáct let Tiché už dost?

Jsem tam prakticky každý den. Ale toho se nedá přejíst. Nejen pro mě je velké štěstí v životě, když spojíte koníčka se svým zaměstnáním.