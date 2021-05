Po 20 letech příprav chce stavbu stále dražšího tunelu pod nádražím řídit kraj

Když před lety v Českých Budějovicích zprovoznili zanádražní silnici, byla to obrovská pomoc pro dopravu v krajském městě. Hodně to uvolnilo třeba Nádražní ulici. Jenže „zanádražka“ pořád není celá.



Chybí jí třeba tunel pod železnicí mezi koncem Mánesovy ulice a Suchým Vrbným. Přípravy přitom trvají už dvacet let a stavba je stále v nedohlednu. Přitom projektování už stálo 30 milionů korun.

Jihočeský kraj se nyní rozhodl, že se projektu ujme a převezme ho od města ve spolupráci se Správou železnic (SŽ) . Koneckonců je to právě kraj, kdo by měl tunel zaplatit. I to však může být problém, z původně odhadovaných zhruba 800 milionů korun to už dnes mohou být dvě a půl miliardy, a ty samozřejmě v rozpočtu jen tak neleží.

Plán na převzetí projektu představil hejtman Martin Kuba (ODS). Mluvit o tom chce i na dnešním jednání budějovických zastupitelů, kde jsou občanští demokraté naopak v opozici.



Velký problém podle něj je, že radnice začala v roce 2014 tunel připravovat v jiné variantě, kdy měl být delší a ústit v Suchém Vrbném na křižovatce u sběrného dvora.

„Změna nádražního podjezdu, kterou město vytvořilo, nepůjde udělat, protože jeho vyústění v ulici Plynárenská koliduje s parkovacím domem, který tam chystá Správa železnic,“ zdůraznil hejtman.

Přitom právě tato úprava stála podle jeho slov zhruba deset milionů korun. Zástupci vedení Budějovic k tomu v roce 2014 přistoupili proto, že se i původní varianta s vyústěním do Dobrovodské ulice na křižovatce s ulicí U Lávky jevila jako velmi problematická. Narážela například na odpor části obyvatel.

Stavba je velmi drahá

„Původní varianta mizí ze stolu. Důvodem jsou vysoké náklady na stavbu, ale i změna zákona, která významně upravuje normy pro tyto stavby,“ konstatoval před čtyřmi lety tehdejší náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).



Jeho kolega, v té době náměstek pro dopravu František Konečný (dříve ANO), proto nechal zpracovat návrhy dalších možností. A jako nejschůdnější se jevil ten s vyústěním u sběrného dvora.

„Značnou výhodou je, že bychom nemuseli vykupovat domy, které by bylo nutné pro stavbu tunelu demolovat. Tady nic takového nehrozí,“ upozornil tehdy Konečný. Díky přesunu by také zůstala oblíbená lávka přes nákladové nádraží do Pětidomí.

Podle Kuby není definitivní, že bude nakonec tunel přece jen opět končit v Dobrovodské.



„To nyní opravdu nechci tvrdit. Ale 20 let příprav a celkem 30 utracených milionů korun jsou pro mě děsivé. Proto bych chtěl, abychom už se konečně pohnuli dál. Podjezd je pro budějovickou dopravu v souvislosti s dostavbou obchvatu města velmi důležitý,“ vysvětlil hejtman. Díky spolupráci se SŽ by navíc celá akce nemusela být pro kraj tak nákladná.