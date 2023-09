Strakoničtí teplárnu neprodají. Je to stroj na peníze, řekl místostarosta

Podle dostupných informací o odkup projevila zájem Plzeňská teplárenská či investiční skupina Natland. „Poslední valnou hromadou, kdy město letos v létě vykoupilo akcie drobných vlastníků, se završila rozporuplná etapa teplárny. Ta je nyní stabilizovaná a řeší se pouze provozní problémy,“ zmínil v úvodu místostarosta Rudolf Oberfalcer starší.

Dále také připomněl, že namísto drobných akcionářů je lepší mít strategického partnera, ale zároveň ujistil, že město žádného nehledá.

„Přemýšleli jsme nad tím, co to městu přinese, a dospěli jsme do bodu, kdy máme o konkrétních nabídkách rozhodovat. Myslím si však, že je lepší si teplárnu ponechat ve stoprocentním vlastnictví. Generuje zisk, je to továrna na peníze,“ dodal místostarosta, který ale dříve připouštěl možnost vstupu investora.

Teplárna je v dobré kondici

Nejednoznačný postoj k tomuto kroku má starosta města Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost), podle něhož je důležité nejprve zjistit skutečný stav teplárny. „Pokud se ukáže, že je na tom dobře, dokáže zvládnout vlastní investice a má zdravý obchodní plán, asi bychom žádného partnera nepotřebovali. Myslím si, že bychom měli vzít nabídky na vědomí a tím to prozatím uzavřít,“ vysvětlil.

O tom, že je teplárna v dobré kondici, hovořil při svém vystoupení její ředitel Pavel Bulant. Souhlasil také s možností, aby vedení společnosti mohlo zastupitele informovat o hospodaření teplárny.

„Momentálně víme, kam chceme směřovat. O vstupu strategického partnera jsme se bavili už před třemi týdny, ale podle mě nemáme právo posoudit, zda je, nebo není zájem na jeho příchodu do společnosti,“ zmínil Bulant na jednání zastupitelů.

Někteří z nich, zejména ti z opozice, nicméně kritizovali formu, jakou mají o možnosti zapojení třetí strany do chodu teplárny rozhodovat.

„Je to zásadní věc a rada města měla k tomu připravit podrobnější informace a dát nám je k dispozici. Nemáme v ruce ani žádnou důvodovou zprávu, kde bude shrnuté, co chcete s teplárnou dělat a zda to doporučujete. O čem tedy máme rozhodovat? Můžeme vzít na vědomí, že přišly nabídky, a tím to končí. Mám navíc pocit, že vedení města od původního záměru couvá,“ upozornil zastupitel a bývalý starosta Pavel Vondrys (Jihočeši 2012).

„Nyní je cenotvorba čistě v našich rukou“

Podle zastupitele Miroslava Žitného (Spolu pro Strakonice) má stoprocentní vlastnictví teplárny městem obrovskou výhodu v tom, že mohou garantovat přijatelné ceny tepla pro místní obyvatele.

„Nyní je cenotvorba čistě v našich rukou, takže je třeba celou záležitost hodně promyslet, abychom neudělali nějaké nechtěné rozhodnutí. Proto bych o prodeji vůbec nehlasoval a byl bych rád, abychom se do příštího jednání o záměru dozvěděli více,“ apeloval na radu Žitný.

Žádné výhody ve vstupu třetí strany do vlastnických struktur teplárny nevidí ani zastupitel Rudolf Oberfalcer mladší (Strakonická veřejnost), který by s podobnými debatami počkal klidně i několik let.

„Město jako jediný vlastník nebude chtít na obyvatelích vydělávat. Pokud zvládnou vést teplárnu jiná města, proč bychom neměli i my. K teplárně navíc patří i celá distribuční soustava, která protíná prakticky celé město,“ zmínil Oberfalcer mladší. Podobný názor měli i další členové vládnoucího hnutí Pavel Drdel nebo Josef Zoch.

Zastupitelé tak po více než hodinové debatě hlasovali nakonec jen o tom, že zájem potenciálních partnerů berou na vědomí a že v současné době město nemá zájem navázat s nimi spolupráci. V druhém případě se při hlasování zdržel jako jeden ze tří i starosta Hrdlička.