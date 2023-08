Plzeňská teplárenská chystá akvizici, chce se spojit s Teplárnou Strakonice

„Potvrzuji, že Plzeňská teplárenská projevila zájem o majetkový vstup do Teplárny Strakonice, ovšem s ohledem na to, že jednání jsou na samotném začátku, nebudeme tuto věc zatím blíže komentovat,“ uvedla mluvčí Plzeňské teplárny (PT) Petra Siegerová. Na další podrobnější otázky firma neodpověděla.

Jisté ale je, že s postupem teplárny je srozuměn i primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO). „Podle informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, dává akvizice smysl. Nicméně k její realizaci je třeba shody obou akcionářů,“ uvedl.

Předseda dozorčí rady Martin Dezort ze STAN zastoupeného ve vedení Plzně, uvedl, že jednání PT o vstupu do Teplárny Strakonice jsou v počáteční fázi, takže není co komentovat.

Někdejší primátor Plzně a technický náměstek, nyní člen dozorčí rady Pavel Šindelář z opoziční ODS, záměr bere jako investiční příležitost PT.

„Je dobře, když se firma zajímá o to, jakým způsobem by se mohla rozvíjet i mimo plzeňský region. Počkejme ale na to, jestli druhá strana bude chtít prodat a jestli se potkají očekávání na obou stranách. Následně je to otázka čísel. Obecně lze říci, že větší celek přináší synergické efekty, ale zatím nebudu střílet od boku, zda synergie bude velká, nebo malá,“ sdělil Šindelář s tím, že teď bude záležet na managementu a představenstvu PT, aby vše vyhodnotily.

Menšinový podíl a většinu v představenstvu

Místostarosta Rudolf Oberfalcer na valné hromadě strakonické teplárny letos v červnu řekl, že v budoucnu by mohl do teplárny vstoupit investor, který by měl menšinový podíl a většinu v představenstvu. „Radnice jedná jako s investorem s firmou Plzeňská teplárenská, která je propojená s EPH Daniela Křetínského,“ řekl místostarosta agentuře ČTK. Strakonická teplárna právě na této valné hromadě vytěsnila drobné akcionáře, kteří drželi necelých devět procent akcií.

Do loňského jara drželo město v teplárně 77,3 procenta akcií. Loni koupilo za 15 milionů podíl Teplárny Kladno ze skupiny Sev.en Pavla Tykače, jež měla 13,9 procenta akcií. „Úmysl vytěsnit menšinové akcionáře není nový, uvažovali jsme o tom rok, dva. Stoprocentní vlastnictví teplárny městem přináší určité výhody jako je operativní rozhodování,“ řekl Oberfalcer.

Strakonické teplárně loni provozní zisk klesl o 79 procent na 3,4 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží loni stouply téměř o 19 procent na 377,9 milionu korun. Firma loni prodala 388 terajoulů tepla, meziročně o osm procent méně. Vyplývá to z výroční zprávy. Akcionářům za loňský rok nevyplatila dividendu, zisk převedla na účet nerozděleného zisku minulých let, kde je nyní 228 milionů korun. Firma má úvěry za 205 milionů korun.

Jihočeská firma zvedla loni ceny od 1. října o 15 procent, od letošního ledna zvýšila ceny za teplo meziročně o 55 procent a za gigajoule platí lidé 895,36 Kč bez DPH. V únoru poslala firma zákazníkům dodatečnou fakturu za spotřebu v roce 2022. Byla to faktura navíc, v níž firma „zohlednila růst cen komodit i služeb“.

Teplárna loni spálila 62 tisíc tun biomasy a uhlí z 35 vlakových souprav. Vytápí zhruba sedm tisíc domácností a desítky firem. Zaměstnává 126 lidí.

I Plzeňská teplárenská přistoupila na rozředění vlastnictví. Na začátku roku 2019 stoprocentně městská firma fúzovala s Plzeňskou energetikou ze skupiny EPH miliardáře Daniela Křetínského. Jeho skupina tak získala 35 procent akcií PT. Křetínského holding má v představenstvu firmy čtyři ze sedmi křesel.