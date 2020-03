Strakonický pivovar omezuje plast. Chce stáčet pouze do skla

Novinku zavedli teprve před několika dny. Zákazníci firemní prodejny mají dvě možnosti. „Chtěli jsme jim dát na výběr. Sklepáka nyní mohou zatím kupovat v PET i skleněné lahvi. Výhledově bychom rádi přestali do plastu stáčet úplně,“ vysvětluje ředitel Pivovaru Strakonice Dušan Krankus.

Jaký je o skleněné balení mezi lidmi zájem, vyzkoušejí minimálně do konce roku. „Věřím, že pivo ze skla je lepší a lidé tomu sami časem dají přednost. Teď máme prodaných přes 150 lahví, tak uvidíme, jak to půjde dál,“ dodává.

Do lahví uzavřou ročně 330 hektolitrů 11stupňového Sklepáka, což je pro pivovar necelé půlprocento z výstavu. Kromě toho, že pivo chutná lépe ze skla, je to tradiční obal. Proto chtějí z výroby plast úplně odstranit a nabádat své zákazníky, aby preferovali skleněnou lahev.

Záloha je 50 korun

Ta nová je litrová a vratná s padesátikorunovou zálohou. „Udělali jsme ji hezkou, aby si ji zákazníci mohli nechat, vystavit si ji nebo dát do ní třeba něco jiného. Má patentní uzávěr. Plast jen zmačkají a zahodí,“ ví Krankus.

Skleněného Sklepáka mohou lidé kupovat jen v prodejně pivovaru. Má čistou chuť a voní po pivařských kvasinkách. „Příští rok se rozhodneme, jestli zůstaneme takto u dvou variant, nebo přejdeme jen na sklo,“ ujišťuje ředitel.

Ve strakonickém pivovaru stáčejí 55 procent svého piva do sudů, zbytek zabírá lahvová produkce. „To je dobré, ale zaznamenáváme podobný trend jako další české a evropské pivovary, tedy podíl lahvového se postupně zvyšuje, naopak zájem o sudové klesá. Netěší nás to, ale je to tak,“ přiznává Krankus.

Strakonický pivovar zůstává jediným v Česku, který vlastní město. Radnice ho od státu koupila v roce 2005.