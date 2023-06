Pašování drog do Austrálie maskovali za dovolenou, kurýr dostal 10 let

Na deset let do vězení poslal českobudějovický krajský soud muže za pašování drog do Austrálie. Dalších sedm obžalovaných dnes soud obžaloby zprostil. Převážení se podle obžaloby účastnilo na šest desítek kurýrů.