Jen mi vyměnili kufry za jiné, hájí se obžalovaný v kauze obřího pašování drog

Případ se po čtyřech letech dostal do fáze obžaloby, soud z organizačních důvodů skupinu rozdělil na několik částí.

Dnes usedlo na lavice obžalovaných šest lidí, dalších šest se omluvilo a souhlasilo, aby jednání pokračovalo bez jejich přítomnosti. Obžalovaným hrozí 10 až 18 let vězení. Většinou vinu odmítají.

Podle spisu kurýři pašovali drogy vždycky v párech. Na akci byli vysláni maximálně dvakrát, a to vždycky s delší časovou prodlevou, aby gang snížil riziko, že se policistům podaří pašeráky odhalit. Vždy využívali oficiální cestovní kanceláře. Nechali si naplánovat dovolenou a vyrazili z Prahy přes USA, nebo Thajsko do své cílové destinace v Austrálii.

„O žádném pašování drog nevím. Dostal jsem nabídku od známého jet zadarmo do Ameriky a Thajska, protože mi něco dlužil. Na cestu mi dal 100 až 120 dolarů a doma po příjezdu ještě odměnu 100 tisíc korun. S sebou mi půjčil mobil a dva kufry. V jednom jsem měl provézt nějaké ceniny, ale nic nelegálního,“ vyprávěl jeden z obžalovaných Petr Biháry, který si na zaplacenou cestu vzal přítelkyni.

Jako nemajetný invalidní důchodce a profesí elektrikář si užíval plně hrazený výlet v Las Vegas, Los Angeles a Sydney. Popsal, jak občas dostával přes SMS instrukce od neznámého volajícího, pak mu půjčené kufry vyměnil neznámý člověk a s novými dorazil šťastně domů i přes časté prohlídky na letištích. Doma si je od něho převzal cizí muž.

Podle další obžalované invalidní důchodkyně Moniky Kriegové z Českých Budějovic jí zájezd organizovaný pražskou cestovkou nabídl dávný známý, který ho měl objednaný a nemohl se exotického výletu zúčastnit. Aby nemusel platit storno poplatky, přenechal jí cestu s letenkami, stravou a ubytováním za 35 tisíc korun.

Také tato žena se svým přítelem absolvovala poznávací zájezd do Ameriky a Austrálie. Jestli jí někdo měnil zavazadla, si nevšimla. Nakonec známého doporučila své kamarádce.

Dvojice z Prachatic sedí ve vězení v Austrálii

Kauza, která nemá v České republice obdoby, spadá do let 2014 až 2015. Národní protidrogová centrála spočítala, že čeští kurýři provezli do Austrálie nejméně 780 kilogramů heroinu a kokainu za více než dvě miliardy korun.

Při jedné cestě dvojice dokázala propašovat v kufrech až 20 kilogramů drogy. Podle detektivů byly úkryty v zavazadlech tak důmyslné, že je zpočátku nezjistily ani detekční přístroje nebo speciálně vycvičení psi.

„Na počátku bylo 60 podezřelých, skoro třetina z nich je z jižních Čech,“ uvedla na začátku šetření státní zástupkyně Daniela Přibylová.

Několik obžalovaných už dříve přijalo dohodu o vině, čímž vlastně souhlasili s obžalobou, jeden z organizátorů má postavení spolupracujícího obviněného.

Obžalovaný je i bývalý moderátor Boura

Na obchod s drogami přišli jako první v roce 2016 australští kriminalisté, když u jedné české dvojice z Prachaticka našli na letišti v Sydney kontraband. Oba tito pašeráci už jsou v Austrálii za mřížemi.

U dnešního zahájení procesu všichni obžalovaní dohodu o vině, která by jim snížila tresty, odmítli. Samotný soudní spis má 10 tisíc stran, jednání bude pokračovat nejméně celý příští rok. Důležitým důkazem mají být policejní odposlechy telefonních hovorů.

Mezi obžalovanými je i bývalý moderátor televize Nova Slávek Boura, který má vypovídat u soudu na jaře příštího roku. Také ten se několikrát vyjádřil do médií, že je nevinný, o drogách podle svých slov neměl tušení a chce po zproštění obžaloby český stát žalovat za morální i profesní újmu.