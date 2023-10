Namísto rozšiřování gymnázií otevřou na jihu Čech tři nová lycea

Letos na jaře v médiích prolétly zprávy o nedostatku míst na některých gymnáziích. I když to podle jihočeského hejtmanství nebyl v regionu akutní problém, vedení kraje se rozhodlo na situaci zareagovat.

Od příštího roku tak na třech jihočeských středních školách vzniknou technicky zaměřená lycea, která budou nabízet alternativu k všeobecně zaměřeným gymnáziím nebo klasickým maturitním oborům.

„Aktuální trend směřuje právě ke všeobecnému vzdělávání a otevírání lyceí je daleko lepší cesta než přidávat další třídy na gymnáziích. Momentálně máme jedno technické lyceum v Táboře a od příštího školního roku přibude po jednom i v nedalekém Sezimově Ústí, ve Velešíně na Krumlovsku a v Dačicích na Jindřichohradecku,“ jmenuje náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Právě v navyšování gymnaziálních tříd vidí jihočeský hejtman Martin Kuba jednu z největších chyb, jakých se mohou kraje při řešení problému s nedostatkem míst dopustit.

„Na školy v menších městech se mnohdy dostanou děti, které při zkouškách mají třeba jen čtyřicet bodů ze sta. Ne vždy to končí tím, že žák odmaturuje. Pak je systém neefektivní. Chceme proto mít ve všech okresech kvalitu škol na stejné úrovni a budeme sledovat, kolik dětí se k maturitě nedostane. To pro nás bude hlavní měřítko kvality vzdělávání,“ doplňuje.

Výběr trojice škol je podle Klímy ideální v tom, že jsou na periferiích kraje. Budou tedy sloužit jako pilotní školy nového projektu.

„Jsou to zařízení oborově poměrně široce rozkročená. Brzy zde tak bude možné snáze přecházet mezi jednotlivými obory i úrovněmi vzdělávání. Pokud to kapacita školy a výsledky žáka dovolí, bude možné z učebního oboru zamířit třeba do lycea,“ připomíná Klíma.

Pomáhá bývalý ministr Plaga

Jihočeské hejtmanství si na spolupráci přizvalo bývalého ministra školství a spoluautora Strategie 2030+ Roberta Plagu, jenž chválí krajskou iniciativu i načasování tématu rozšiřování vzdělávací nabídky.

„Otevírání lyceí není jen bezbřehé navyšování kapacity všeobecných středoškolských oborů, zejména gymnázií. Je to přesně to, co by mělo rodičům nabídnout, tedy ideální kombinaci odborného a všeobecného vzdělávání,“ vysvětluje.

Podle hejtmana je navíc nutné počítat s tím, že v příštích letech ustane nárůst počtu deváťáků, kteří budou mířit na střední školy. „Kdybychom pouze navyšovali kapacitu gymnázií, časem by se to projevilo klesající kvalitou žáků. Chtěli bychom se přiblížit takzvaným high schools v zahraničí, které nabízejí několik úrovní středoškolského studia na jediné škole,“ naznačuje Kuba.

Představili portál Jihoskop

S rozhodováním týkajícím se podávání zápisových lístků má rodičům pomoci digitalizace celého řízení, kdy už nebude třeba podávat fyzicky lístek do deseti dnů přímo do školy. Podle náměstka Klímy je to jeden z důsledků letošní napjaté a chaotické situace ohledně nedostatku míst na některých školách.

„Bude navíc možné podat až tři přihlášky a rodiče udají jednotlivým oborům prioritu. To by mělo pomoci při vyhodnocení výsledků a umístění dětí do škol. Navíc si od toho slibujeme pokles počtu odvolání,“ upozorňuje Klíma s tím, že zákon projednají poslanci v listopadu ve zrychleném řízení.

Krajské vedení včera také představilo nový školský portál Jihoskop, jenž bude sdružovat veškeré informace o školách v kraji. Zájemci v něm mohou filtrovat školy na základě několika kritérií či preferencí deváťáků. Do systému navíc budou mít přístup i ředitelé škol, kteří tak dostanou možnost doplňovat či aktualizovat informace o své škole.

„Podobných portálů je v Česku už několik, ale jsou poměrně neaktuální a fungují často pouze jako rozcestníky. Na stránkách bude možné najít díky široké paletě odkazů i informace o burzách škol, dnech otevřených dveří či údaje o různých kroužcích a podobně. Systém slouží nejen krajským zařízením, ale také základním či mateřským školám,“ doplňuje náměstek hejtmana.