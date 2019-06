V Táboře se hledá viník velkého sesuvu půdy, který po bouřce zničil auto

Čtrnáct tater plných bahna, hlíny, kamenů a stržené zeleně. Tolik nepořádku musely odvozit Technické služby Tábor po víkendovém přívalovém dešti a následném velkém sesuvu půdy z lokality Na Bydžově.

Událost se obešla bez zranění. Sesuv půdy ale pořádně odneslo vozidlo, které bylo zaparkované na odstavné ploše pod svahem poblíž prádelny. Automobil byl skoro celý zavalený obřím nánosem hlíny, která navíc prorazila sklo a dostala se i dovnitř vozu.

Škody ještě nejsou přesně sečtené, ale budou to desítky tisíc. Nyní v Táboře zjišťují, proč se havárie stala a zda se nemůže opakovat.

Sesuv zasypal nejen malé parkoviště, ale také přilehlou silnici, kterou si oblíbili cyklisté i pejskaři a lidé tudy chodí na procházky.

Důvodů sesuvu může být více. Nad strání nad Bydžovem na Maredově vrchu se právě staví bytový dům a před časem se tam vykácel kus lesa, což mohlo znamenat, že půda nebyla dostatečně zpevněná. Ve hře je také zanesený odtok kanalizace. Nebo to zkrátka může být souhra více okolností a přírodních živlů. Každopádně to chtějí příslušné odbory zjistit a jasno v tom bude chtít mít i pojišťovna.

„Odvezli jsme čtrnáct tater, což může být odhadem tak 120 tun materiálu. Dále bylo nutné nasadit do akce bagry a zametací stroje. Museli jsme místo i ručně čistit a komunikaci opláchnout vodou, aby byla čistá,“ vyjmenoval Michal Polanecký, jednatel Technických služeb Tábor. Odhaduje, že náklady na úklid se mohou pohybovat kolem 50 tisíc korun.

Služby na místo povolal odbor dopravy, který se věcí nadále zabývá. Škodu by měla nahradit pojišťovna. A v úterý odpoledne se pak přímo na místě sešla skupina lidí, kteří mají s událostí co do činění, aby navrhli další postup.

„Prozatím příčinu neznáme. Může to souviset s kapacitou kanalizace, která nápor vody nemusela zvládnout, a tak se pak valila jinudy. Může na to mít vliv činnost na stavbě. Takové hodnocení ale našemu odboru nepřísluší,“ reagoval Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy města Tábora. Potvrdil, že kanalizaci zkontroluje společnost Čevak a na místo se dostaví také stavební úřad.

„My budeme kontrolovat, zda nemohl mít sesuv nějaký vliv na budovaný objekt, například na jeho statiku,“ potvrdila Jitka Doležalová, vedoucí stavebního úřadu.

„Naši pracovníci provedou kamerový průzkum kanalizačního řadu v délce přibližně 80 metrů. Jde o to, abychom prověřili, zda při dešti nedošlo k jeho ucpání. Pokud se to potvrdí, budeme muset tuto část čistit. Co se týká možného poškození kanalizace, to zjistíme teprve po kamerovém průzkumu,“ informovala v úterý mluvčí Čevaku Jitka Kramářová.

Lokalitu si místní oblíbili, opatrnost je na místě

Firma, která nad strání buduje bytový dům, podle Pávka nyní částečně upraví postup svých prací a přehodí některé úkoly.

„Sesuv každopádně nebyl tak rychlý, aby to někoho přímo ohrozilo. Auto tam bohužel bylo zaparkované příliš dlouho a majitelka se k němu vrátila, až když bylo zasypané. Ještě budeme uvažovat o tom, že bychom na části parkoviště upravili dobu stání tak, aby se něco podobného neopakovalo. Opatrnost je třeba. Ještě se tím budeme zabývat,“ doplnil Pávek.

MF DNES byla v úterý na místě a právě na parkovišti byly v jednom rohu ještě zbytky hlíny a kamení a zaměstnanci technických služeb tam prováděli poslední čištění. „Nám to ze stavby odplavilo nějaký materiál, jinak můžeme v pracích pokračovat,“ sdělil Václav Říha, jednatel společnosti Spilka a Říha, která na Maredově vrchu staví.

Lokalita je skutečně oblíbená. Vede v blízkosti řeky Lužnice. V zalesněné stráni je vidět, že se půda sunula k silnici minimálně ze tří míst a nezadrželo ji ani provizorní pletivo.

„Docela jsem zírala, co se tu stalo. Byla to v sobotu pořádná bouřka. A pokud je to nahoře rozvrtané, tak to takhle dopadlo,“ reagovala Vendula Vávrová, která tudy pravidelně běhá nebo chodí na procházky se psem.

Obavy z toho, že by ji mohl případný další sesuv ohrozit, nemá. „V bouřce nebo dešti bych tady nebyla a navíc se to sem určitě nenavalilo za pár vteřin,“ dodala.