Masakr v Rudolfově změnil underground. Dostal se i do majora Zemana

Připomínalo to drsné scény z filmu. Z oken hospody vyskakovali lidé a utíkali do polí. Najížděla do nich auta, policisté na ně pouštěli psy. Zadržené „výtržníky“ příslušníci Veřejné bezpečnosti shromáždili na nádraží. Cestou do vlaků museli projít uličkou, kde je mlátili zfanatizovaní muži v uniformách, kopali a sráželi je k zemi. Ještě druhý den ráno byl podchod plný krve. Velká část „mániček“ zamířila k výslechům, které skončily ostříháním dlouhých vlasů, pokutou i vyhazovem z práce nebo ze školy.