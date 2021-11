Z rozhledny budou vidět i Alpy, tvarem odkazuje na sklářskou historii

„Dnes stojíme před stavbou, která bude důležitým turistickým cílem. Zrovna před chvílí jsem se dozvěděl, že po umístění souřadnic na Mapy Google máme po 14 dnech více než tisíc zhlédnutí. I proto věřím, že rozhledna přiláká do Horní Plané další návštěvníky,“ uvedl starosta Jiří Hůlka při otevření.

Robustní 36 metrů vysoká rozhledna ve tvaru karafy, která připomíná zdejší bohatou sklářskou historii, stojí v lesoparku Adalberta Stiftera na dohled od kostela Panny Marie Bolestné. Vzhledem k tomu, že je Horní Planá nejvýše položeným městem Jihočeského kraje, návštěvníci, kteří vystoupají až nahoru, budou ve výšce téměř 900 metrů nad mořem.

Umístit rozhlednu právě tam se nabízelo také s ohledem na historii. „Kdysi bývalo nedaleko odsud vyhlídkové místo zvané Paraplíčko. Byl to takový kulatý zastřešený prostor s kruhovou lavičkou. Často tam chodili lidé třeba po mši, protože bohoslužby byly v nedalekém kostele. A lidé se pak odtud mohli rozhlížet do kraje,“ sdělil Hůlka s tím, že je rád, že se místo setkávání s výhledem podařilo v Horní Plané obnovit.

Starosta upozornil také na to, že vyjednávání ohledně nové stavby nebylo vůbec jednoduché a trvalo roky. Po schválení územního plánu města, kdy rozhledna dostala své pevné místo, museli zastupitelé jednat například s vojáky.

Těm se nelíbilo, že by z ní mohlo být vidět do vojenského prostoru. Řešit pak museli i takové připomínky, že by mohla ohrožovat zdejší letecký provoz.

Zásadní ovšem byla jednání týkající se financování. Původní záměr, získat potřebné peníze z česko-rakouského fondu Interreg, městu nevyšel. Rozhlednu s rozpočtem přes 11,5 milionu korun pomohla Hornoplánským nakonec zaplatit pětimilionová dotace z ministerstva pro místní rozvoj. „Zbytek jsme dodali z vlastních rozpočtů pro roky 2020 a 2021,“ upřesnil Hůlka.

I přes karamboly v celém procesu ale věří, že Dobrá Voda bude pro město velkým přínosem.



„Skvěle zapadá do naší koncepce turismu. Může tedy být pomyslným středobodem vycházek nordic walking, značíme tudy i trasy pro pěší. Možná bude lákadlem i pro naše zahraniční sousedy, protože je z ní krásně vidět na rakouské rozhledny Moldaublick a Alpenblick,“ dodal starosta.

Nadšená byla i jedna z prvních návštěvnic, 62letá turistka Hana Šmalinská, která na slavnostní otevření v mlhavém dni přijela z Rožmitálu na Šumavě.



„Rozhledna sem rozhodně patří. A až bude vidět, tak tu budou úžasné výhledy. Na Lipno, boletický prostor, Plešné jezero nebo Třístoličník. A když bude hodně jasno, uvidíme určitě i Alpy,“ vyjmenovala.