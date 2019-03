Nová rozhledna na Kaplicku stojí na místě keltského opevnění

Po výstupu po 155 dřevěných schodech čeká turisty výhled na Kaplicko, Šumavu, České Budějovice, Novohradské hory a při dobré viditelnosti i na rakouské Alpy.

Nová rozhledna stojí na Hradišťském vrchu nedaleko Kaplice na místě, kde stálo keltské opevnění. Autorem konstrukce ze dřeva a oceli je brněnský architekt Pavel Jura.

„Řada keltských symbolů vznikla rotací. Vycházel jsem také z působení rodu Rožmberků, který místní kraj zásadně proměnil. Ve znaku měl pětilistou růži, která geometricky představuje pentagram. Tento starý symbol je základem rozhledny. Obvodový plášť tvoří pentagramy z modřínových trámů,“ vysvětlil Jura s tím, že jeho ateliér dozoroval i prováděcí projekt rozhledny.

Její výška je ovlivněna hlavně požadavky na bezpečnost letecké dopravy. „Na stavbu vyšší než třicet metrů je potřeba speciální povolení Řízení letového provozu,“ připomněl architekt.

Stavbu vyhlídky připravovala Kaplice, která je řadu let součástí Svazku obcí a měst Pomalší.

„O rozhlednu jsme usilovali deset let. Bylo to však komplikované, stavba nebyla v územním plánu a dalším problémem bylo, že se na Hradišťském vrchu původně nacházelo keltské sídliště. Museli jsme se domluvit s památkáři a také my jsme se zavázali k průzkumu. Já na tom pracoval šest let, abychom našli architekta, aby tam vyhlídka zapadla, mělo to smysl a hloubku a nepopřeli jsme to keltské sídliště,“ objasnil před časem kaplický starosta Pavel Talíř.

Na Hradišťský vrch s nadmořskou výškou 774 metrů vede příkrá lesní cesta z osady Hradiště, dá se tam dostat i po jižním úbočí vrchu směrem od osady Blansko. Rozhledna bude otevřená za příznivého počasí každý den.