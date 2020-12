Zásahovka s beranidlem ukončila večírek v centru Českých Budějovic

Policisté se do podniku pokoušeli dostat okolo půl desáté večer. Díky namátkové kontrole si všimli, že dovnitř se vchodem dostala hrstka hostů. „Po marných výzvách proto policisté museli použít násilí. Kolegové ze zásahové jednotky vyrazili beranidlem skleněnou výplň dveří, aby se mohli dostat dovnitř,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Uvnitř na ně čekalo překvapení, v baru Grey Space, který sídlí v centru Českých Budějovic, se bavila téměř třicítka hostů. Všichni policistům tvrdili, že se jedná o narozeninovou oslavu. Při kontrole ale policie zjistila, že přítomní nejsou nijak příbuzní.

S restaurací v centru města mají českobudějovičtí policisté bohaté zkušenosti. Navíc se podle Matznera mělo jednat o pravidelný provoz pro pozvané, kdy se lidé dovnitř dostávali pomocí hesla.

„Navíc si majitel při vstupu osob hlídá, zda v okolí není policejní hlídka. S barem máme dlouhodobě bohaté zkušenosti a pochybuji, že byl otevřený na protest proti vládním opatřením“ dodal Matzner.

K zásahu se na instagramovém profilu baru vyjádřil i jeho provozovatel Claudio Costa e Silva, který tvrdil, že se skutečně jednalo o narozeninovou oslavu. Navíc se hájil tím, že byl objekt uzamčený, aby nebyl přístupný běžným návštěvníkům.

„Okolo čtvrt na 10 nám policie začala mlátit beranidlem do skla. Po tom, co jsme slyšeli padání střepů, jsme šli dveře odemknout. Vtrhlo do podniku asi 15 policistů, dál zhruba 15 členů zásahové jednotky se samopaly a zadrželi přes 20 našich známých, kteří zde slavili narozeniny. Všechny nechali přes půl hodiny stát s rukama nad hlavou, jako kdyby to byli drogoví dealeři nebo vrazi,“ popsal zásah majitel baru.

Podle policistů se tím dopustil přestupku. Magistrát se kromě něho bude zabývat i všemi přítomnými, kteří se údajné oslavy měli zúčastnit.