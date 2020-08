Do Malše vypustili desítky perlorodek, v řece se mohou dožít až sta let

8:54 , aktualizováno 8:54

Ochránci přírody vypustili v Cetvinách na Českokrumlovsku do horního toku jihočeské řeky Malše desítky mladých perlorodek. Do dna řeky je ukládali v malých krabičkách, odkud si najdou cestu do volné přírody. Perlorodky žijí na jihu Čech už jen na posledních pár místech.