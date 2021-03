Pekárna v Husinci ožívá. Je to srdcová záležitost, říká nový majitel

Za vším stojí místní obyvatel Miloslav Čermák, který budovu loni odkoupil a má s ní plány.

„Jsem odtud a na zdejší chléb a další pečivo si dodnes pamatuji. Je to pro mě srdcová záležitost. Měl jsem možnost sem tradici vrátit, tak jsem ji využil,“ vypráví 45letý podnikatel Čermák.

Objekt někdejší pekárny stojí přímo u Blanice, dá se k němu dostat Mikulášovou ulicí nebo po mostku přes řeku. Chléb tam začali připravovat v roce 1955. Výroba pokračovala až do začátku 90. let. Pec byla vyhlášená. V okolí neznali lepší pečivo než z husinecké pekárny.

O to smutnější pak byl její další osud. Téměř třicet let chátrala a stala se cílem nezvaných hostů. Ti tam natahali třeba matrace a místnosti celkově poničili, stejně jako okna. Když se tak nový majitel o budovu zajímal, viděl ji v zanedbaném stavu.

Trochu překvapivé bylo, že pec v přízemí zůstala funkční. Opravy ale přece jen potřebuje. „Teď tady není. Pecaři ji rozebrali a díly zrenovují, pak se vrátí na své původní místo,“ plánuje Čermák.

Podle jeho slov nebylo vůbec jednoduché sehnat někoho, kdo by se v takové peci vyznal. „Takových lidí v Česku moc není. Je to časově poměrně náročné. Řekněme, že to je práce pro pět šest lidí na tři měsíce,“ přidává.

Stavbaři již dva měsíce na místě bourají nebo dělají omítky. Zasadili i nová okna. V dubnu budou stavět, poté přijdou na řadu vnitřní instalace a další práce. Vnitřek musí kompletně zrekonstruovat.

Pec by měla opět vydat první voňavý chléb v říjnu. Prodejna bude v levé části domu s komínem, pro pečivo z chystaného sortimentu si budou moci přijít místní nebo ti, kdo budou Husincem jen projíždět.

„Než se provoz zajede, bude to samozřejmě chvíli trvat. Chceme však fungovat v třísměnném provozu. Lidé si budou moci koupit chléb 24 hodin denně,“ vyhlíží nový majitel.

Plány má i s údolím

Pokud si ještě někdo pamatuje chuť a vůni někdejšího husineckého bochníku, bude příjemně překvapený. Obnovená pekárna se vrátí k původním recepturám.

„Chystáme naprosto stejnou nabídku, chléb bude co do podoby a kvality úplně totožný jako ten, který tu pekli od padesátých let. Recepturu máme a měnit ji nebudeme. Uzpůsobíme tomu i technologie. Chléb tu byl výjimečný a my v tom chceme pokračovat,“ upozorňuje Čermák.

Nyní se plně soustředí na obnovení provozu pekárny. Už má i další plány. Pekárna leží v údolí Blanice a právě do okolí chce majitel investovat. „Máme koncept, který se týká biopotravin. To je však otázkou budoucích let,“ uzavírá.