Při rekonstrukci muzea na hradě našli středověký oltář i skryté malby

„V jednom malém sále byla v trámoví objevena čtyři barevná prkna a dvě desky potažené malovaným plátnem. Že se jedná o středověký oltář, odhadují památkáři i restaurátor. Pokud by se stáří potvrdilo, souvisel by nalezený oltář s renesanční přestavbou hradu a velkopřevorstvím Jana z Rožmberka,“ líčí ředitelka strakonického muzea Ivana Říhová.

Nalezený objekt nyní čekají podrobnější průzkumy. Nejprve se desky a prkna musí opatrně sejmout z krovu a následně budou převezeny do středočeských Roztok na radiační ošetření, protože mohou být napadeny dřevokaznými houbami. Poté přijdou na řadu restaurátoři. Oltář tak bude po rekonstrukci tvořit část nové expozice.

Za významný objev jsou považovány i nástěnné malby odkryté v bývalé komendě maltézského řádu.

„Pocházejí z poloviny 18. století. Jde tak o dílo z dob pozdního baroka, nebo nastupujícího rokoka. Čtyři malby zobrazují průhledy do krajiny. O jaká místa se jedná, se zatím nepodařilo určit. Pravděpodobně to však bude Tyrolsko, nebo jižní Itálie,“ pokračuje šéfka muzea.

Malby pokrývají všechny čtyři stěny, jak tu u vchodu, tak okenní výklenek. Zaměstnanci Muzea středního Pootaví začali místnost nazývat Rokokový salonek. Sám o sobě se stane velkým exponátem pro návštěvníky.

Rekonstrukce začala loni v červenci a vyjde na 123 milionů korun. „V současnosti jsou odstraňovány novodobé příčky i modernější podlahy včetně násypů a sundány jsou nevzhledné palubkové stropy, pod kterými se objevuje původní trámoví,“ přibližuje práce Říhová.

Trámy se náležitě ošetří, a návštěvníci tak uvidí, jak starodávné stropy vypadaly. Nyní začínají stavaři vyzdívat sociální zařízení a pak nastoupí do práce elektrikáři.

Hotovo by mělo být podle plánu do prosince 2020, poté začne instalace expozic a v roce 2021 muzeum znovu otevřou.

„Na příchozí čeká úplně nové pojetí výstav. Podle naší koncepce by tak měl návštěvník odcházet s tím, že pro město Strakonice a jeho okolí jsou charakteristické čtyři věci. V první řadě jde o dudáckou tradici plnou dudáků a dudáckých festivalů, poté strojírenskou výrobu zbraní a motocyklů značky ČZ nebo výroba textilu,“ vyjmenovává ředitelka Říhová.

Čtvrtá část výstav pak bude věnována maltézskému řádu a jeho minulosti i současnosti. Expozice bude umístěna právě do bývalé komendy. Společná historie Strakonic a maltézských rytířů trvala od 13. století po dobu 700 let. Ve městě bylo umístěno i sídlo velkopřevorství.

Návštěvnická sezona odstartuje v muzeu na začátku dubna. Z nádvoří bude přístupná hradní věž Rumpál, turisté se podívají do takzvané černé kuchyně s pecí nebo do malého rajského dvora mezi druhým a třetím hradním nádvořím, kde jsou výstavy uzpůsobovány venkovnímu prostředí. Loni do muzea přišlo přes 54 tisíc lidí.