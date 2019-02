VIDEO: Podle místních led drží, tak se jezdí. Zamrzlé Lipno křižují auta

Auto s dvěma dospělými, třemi dětmi a kufrem plným lyžařského vybavení zrychlí, na zledovatělém povrchu lehce klouzne, ale během krátké chvíle už je v Bližší Lhotě na silnici. Všem uvnitř se očividně uleví. Pak zaduní motor a vůz uhání za prosluněným dnem stráveným na sjezdovce.

Neuběhne ani minuta a na zledovatělé Lipenské přehradě se v dálce objevují další světla automobilů. Scénář se opakuje.

V jednu chvíli vyjíždí z Horní Plané na led i tři auta najednou. Když dorazí na druhou stranu přehrady, jedna z cestujících si oddychne.

„Co vám budu povídat, bála jsem se hodně. Dost se mi ulevilo,“ přiznává usměvavá maminka, která vyrazila na Šumavu s rodinou. Na zadních sedačkách se zubí dvě děti.

„V penzionu nám to doporučili. Prý je to bezpečné. Cestu zpátky si ale rozmyslíme. Uvidíme, jaké bude počasí,“ přidává otec a hlavou nejistě pokyvuje k modré obloze a slunci nad ledovou plochou.

Zatímco rodina ze západu Čech, která sem přijela na dovolenou, odjíždí, z Horní Plané vyrážejí další a další automobily. Během půl hodiny jich zde projedou zhruba tři desítky. Led tady o víkendu dosahoval tloušťky okolo 20 centimetrů.

Žádný systém, který by určoval, jestli je bezpečné zkratku do obce Bližší Lhota využít, není. Starají se o něj místní.

„Lidé, kteří žijí na druhé straně, už citem poznají, jestli je vhodné na led vyjet. Jakmile se objeví první stopy od auta, tak se přidávají ostatní,“ líčí starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Řidiči přejetím zamrzlého Lipna ušetří při cestě jedním směrem 20 kilometrů a dobrou půlhodinku, než kdyby jeli přes Novou Pec.

Jet po ledě není trestné

Na rady místních vsadila o víkendu i řada turistů s registračními značkami z různých koutů republiky. Jízdou přes led si nejen oni krátí trasu o několik desítek kilometrů.

„Je to pevné, nebojíme se. Místní nám řekli, že je to v pohodě a nemusíme se bát. Kdo jiný by to měl vědět lépe,“ usmívá se z plně naloženého SUV muž z Jihlavska, který na Šumavu vyrazil s manželkou a třemi dětmi.

Nejen turisté si však neuvědomují, jak velké nebezpečí jim může hrozit. „Lidé volají na naše obvodní oddělení v Horní Plané a ptají se, jestli mohou led přejet. Zakázané to není, ale dostanou upozornění, že tam vyrážejí na vlastní nebezpečí. Nedoporučujeme to a v době oblevy už vůbec ne,“ říká policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Právě v sobotu ráno teploměr ukazoval hodnoty okolo nuly až tří stupňů Celsia a navíc svítilo slunce. Ani to ale řidiče neodradilo.

„Podle kolegů z Horní Plané tudy v době lyžařské sezony projedou i stovky aut denně,“ popisuje Uhlířová.

Za samotný vjezd na přehradu pokuta nehrozí. Kdyby se ale pod některým z aut led probořil, může dotyčný dostat pokutu v řádu desítek tisíc korun za únik provozních kapalin do vody.

Auta chvíli plavou

Nehody se tu nestávají často. Podle hasičů v průměru jednou za tři roky. „Doporučujeme ale, aby na led auta nevyrážela nikdy. Když jdou teploty v noci nad nulu, je to extrémně nebezpečné pro člověka, natož pro auto,“ varuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Na ledě se může kdykoliv objevit trhlina. Hrozí také takzvaný dvojitý led.

Když se led prolomí, vypadá to tak, že nejprve propadne přední náprava a lidé mají čas z něj vystoupit. „Vozidlo navíc nejdřív plave díky vzduchové bublině. Když nejdou otevřít dveře, snažím se použít okno a dostat se na led,“ radí šéf českokrumlovských vodních záchranářů Milan Bukáček.

Podle něj je také důležité jet rozumnou rychlostí od 20 do 30 kilometrů v hodině. Nedoporučuje také, aby jela dvě auta v těsné blízkosti za sebou.

Při sobotním prosluněném ránu si s podobnými radami spousta řidičů nelámala hlavu. Z Horní Plané vyjížděli i po třech a rychlost také neřešili. Kromě této trasy využívají i zkratku přes led z Frymburka do Frýdavy.

„Co na to říct. Riskantní je i chodit po silnici. Pro lidi, kteří si jedou nakoupit nebo k doktorovi, je to za cestu ušetření 40 kilometrů. Osobně jsem tudy letos nejel a nevím, jestli pojedu,“ přemítá starosta Hůlka.

Během nadcházejících dnů meteorologové předpovídají mráz, takže oblíbenou zkratku budou řidiči asi využívat dál. V momentě, kdy se oteplí, by ale měli cestu přes Lipno pečlivě zvážit.