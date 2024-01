Výrobce tuzemáku patřil Rusům, teď vozí vodku z Ukrajiny. Je to extrém, ví jeho šéf

Co nakonec k prodeji vedlo?

Účast ruských akcionářů nám přinášela od začátku války jenom problémy. Museli jsme například změnit banku a někteří odběratelé i dodavatelé se k nám obrátili zády. Takže i ruští akcionáři uznali, že jejich účast ve firmě je nežádoucí a podíly prodávají, abychom mohli vystupovat jako česká firma a mohli jsme opět oslovovat odběratele, kteří nás kvůli nim vyhodili.

Kdo likérku přebírá?

Ruští akcionáři převedli firmu na českou společnost, momentálně je to hotové na 95 procent. Chybí nám už asi jen dva podpisy a maximálně do měsíce by mělo být vše hotové. Převezme nás česká nepotravinářská firma, s naší branží nemá nic společného. Beru to jako investici a likérka pojede opět pod českou vlajkou. Dokud ale nebude transakce zcela dokončená, nemohu nového vlastníka prozradit.