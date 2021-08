IbalGin zaujal, při covidu jsme posílili ve východní Asii, říká šéf likérky

Nedávno jste vyhlásili soutěž o slogan pro limitovanou edici hruškovice. Jaký byl zájem lidí o soutěž a co mohli vyhrát?

Myslím si, že vítězka měla radost, protože dostala deset lahví prémiové hruškovice. Sešlo se okolo čtyřiceti sloganů a vybrali jsme jeden, který se nám zdál nejlepší. Jsem rád, že paní Burešová dorazila přímo k nám, takže jsme ji provedli po areálu.

Čím vás zaujal její slogan „Leze ti svět na palici? Dej si Fruko hruškovici“

Je to docela jadrné, což mě hned upoutalo. Musím ale uznat, že všechny slogany, které k nám dorazily, byly velmi zajímavé. Někdo ale zkrátka musel být první. Líbí se mi její přístup k tomu, že když mě něco štve, tak si dám panáka, nasadím si růžové brýle a svět bude najednou lepším místem. (směje se)

Společnost vymýšlí pro své zákazníky poměrně hodně soutěží, překvapuje vás jejich zájem?

Jsme moc rádi, že lidé sledují náš Facebook a zajímají se o naše výrobky a akce. Rozhodně budeme se soutěžemi pokračovat. Hodně mě také překvapuje, že se jich účastní většinou lidé mimo Jindřichohradecký region. Nedávno jsme jednu dělali na Rádiu Čas, odkud bylo hodně soutěžících ze severní Moravy. Odtud také byla desítka výherců, kterým jsme odměnu posílali.

Která měla podle vás největší úspěch?

V poslední době se nám osvědčily soutěže s naším novým nápojem IbalGin, který naráží na populární prášky proti bolesti. Gin má navíc typicky růžovou barvu, která má na léky narážet. Nikdo ho donedávna neznal, ale reakce na něj byly skvělé. Jedné ze soutěží se účastnilo 150 lidí, což mě překvapilo.

Jak vás napadlo přijít s takovým nápadem?

Jsem rád, že jsme konečně vyšli s nějakou novinkou, která se na trhu ujala. Původně to měl být jen fór, ale podařilo se nám udělat ten gin tak dobrý, že si ho lidé kupovali, aniž by byl běžně v obchodech. Navíc je i jeho cena ve srovnání s jinými kvalitními giny nižší.

Jak velkou oblibu si získal IbalGin u zákazníků?

Lidé si ho podle mě oblíbili, což dokazují i statistiky prodeje. Jsem s tím moc spokojený a jeho popularita je znát i v mnoha obchodních řetězcích, které si ho od nás ve velkém berou.

Po koronavirové pandemii mohou lidé opět chodit do hospod. Všímáte si podle prodejů, že se lidé do hospod vracejí?

Všichni se tam určitě nevrátili, prodeje jako před pandemií už asi nikdy nebudou. Samozřejmě ale vítám, že na hospody žádné větší restrikce už nedopadají. Přeci jen se tvrdý alkohol pije hlavně ve večerních hodinách, kdy musely být hospody jeden čas uzavřené. Hodně se projevila i absence zahraničních turistů. Celkově se nám za loňský rok propadly prodeje o 23 procent.

Kde tedy máte nyní největší prodeje?

Vždy jsme měli větší odbyt v obchodních domech, kde prodáváme okolo 70 procent všech produktů. V tomto ohledu se nic nezměnilo. Bohužel ani to zcela nenahradilo výpadky v restauracích.

Jak silně na vás nakonec dlouhodobá uzávěra dopadla?

Na rozdíl od jiných odvětví jsme naštěstí nebyli až tak silně zasažení. Samozřejmě jsme měli výrazné poklesy tržeb i zisku, ale do červených čísel jsme se naštěstí nikdy nedostali. V naší branži se z toho snad každý otřepal, a co vím, tak nikdo z nás nezkrachoval. Nikoho jsme propouštět nemuseli a výrazně nám pomohla také výroba dezinfekce, která nám vyplnila výrobní program. Jsme na dobré cestě, abychom se alespoň částečně vrátili do čísel před pandemií.

Donutilo vás to hledat i jiné odbytiště?

Vedle dlouhodobě klesající spotřeby alkoholu to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se poohlédli po jiných trzích. Posílili jsme nabídku do exportu a nyní vozíme více do zemí jako Rusko, Čína, ale také do Japonska nebo na Tchaj-wan, který je pro nás velmi zajímavý.

Dlouhodobě se orientujete na ruský trh. V jaké jste tam nyní situaci?

Jak jsem zmínil, situace je zde pro nás velmi dobrá a na Rusko v tomto ohledu nedám dopustit. Je to náš největší odběratel, co se týče exportu, a směřuje tam 70 procent veškerého vývozu. Posílili jsme zde svou pozici a dovážíme tam okolo 25 druhů likérů. Rozšiřování sortimentu je v tomto případě velmi důležité a do budoucna by nám mohla pomoci i nová výrobní linka, kterou momentálně stavíme.