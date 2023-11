Čedok ruší lety z Budějovic do egyptské Taby, je blízko válčícího Izraele

Do letoviska, které se nachází v blízkosti hranic s Izraelem, se prozatím nelétá ani z Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni.

Egyptská Taba měla být jediným turistickým cílem, kam měli v zimní sezoně a na jaře odlétat klienti z Českých Budějovic. „Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci jsme se rozhodli odložit plány na přímé lety z Českých Budějovic do egyptské Taby, bezpečnost pro naše klienty i zaměstnance je prioritou,“ vysvětlila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Potvrdila, že všem klientům, kteří si pobyt již zakoupili, cestovní kancelář postupně nabízí změnu zájezdu do hotelů v Hurghadě nebo Marsa Alam s odletem z pražského letiště, nebo vrácení peněz. „V obou těchto letoviscích u Rudého moře pokračují v dovolené turisté z celého světa a lokality jsou bezpečné,“ ujistila Pavlíková.

Čedok se tak do Českých Budějovic vrátí až od začátku letní sezony 2024, kdy plánuje létat z jižních Čech už do pěti destinací. „U přímých letů z Českých Budějovic máme zatím nejvíce rezervací do Turecka, v těsném závěsu jsou pak řecké ostrovy Kréta a Rhodos. Objednávají se také novinky, tuniská Enfidha nebo bulharský Burgas,“ vyjmenovala mluvčí Čedoku.

Právě tato cestovní kancelář začala letos jako první a jediná létat z Českých Budějovic, kde v srpnu začal plnohodnotný provoz. Příští rok se mají přidat i další cestovní kanceláře.

„Ukazuje se, že naše letiště a celkově Jihočeský kraj má skutečně velký přepravní potenciál, v tuto chvíli zejména pro cestovní kanceláře. Zájem o dovolenkové destinace s odletem z Letiště České Budějovice předčil veškerá očekávání,“ uvedl před nedávnem šéf letiště Ivan Trhlík. V roce 2024 očekává vyšší desítky tisíc přepravených cestujících.

Je téměř jisté, že se v letní sezoně bude létat od pondělí do neděle, a to hlavně ve večerních hodinách. Není vyloučené, že to bude i více linek denně.

Budějovické letiště zahájilo provoz letos v srpnu, první Boeing zamířil do Turecka (2. srpna 2023):