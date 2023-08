Budějovické letiště oficiálně zahájí provoz, první Boeing zamíří do Turecka

Téměř patnáct let trvaly přípravy na to, aby první větší dopravní letadlo mohlo přistát na českobudějovickém letišti v Plané. Čekání skončí ve středu ve 20.40 hodin, kdy na ranvej dosedne Boeing 737, aby zde nabral cestující směřující s Čedokem do turecké Antalye a o necelou hodinu později odlétl.