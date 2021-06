Blesk na Prachaticku zabil 17 krav, které se při bouřce schovaly u stromu

„Kolem vzrostlého stromu leželo 17 mrtvých těl skotu - 14 krav a tři telata. Ležela na boku v typicky strnulé poloze blízko při sobě,“ popsal za Státní veterinární správu Petr Majer.

Na kmeni stromu, kolem něhož uhynulá zvířata ležela, byla viditelná čerstvě poškozená kůra zhruba 100 centimetrů nad zemí.



„Třísky, které po úderu blesku ze stromu odlétly, se nacházely různě na hřbetech těchto zvířat,“ doplnil Majer.

Podle tamního chovatele prošla touto oblastí v noci na čtvrtek silná bouře s blesky a hromobitím. Na pastvině bylo v té době 50 krav, 43 telat a dva plemenní býci.

„Mrtvá těla zvířat nalezl chovatel při ranní kontrole zdravotního stavu. Na místo byl chovatelem také přivolán soukromý ošetřující veterinární lékař, který rovněž konstatoval, že příčinou úhynu zvířat byl úder blesku do stromu, v jehož blízkosti se zvířata schovala před nepřízní počasí,“ konstatoval mluvčí.

Petr Majer ještě doplnil, že je poměrně běžné, že se skot v nepříznivém počasí uchyluje ke stromům, kde hledá úkryt.

„Čas od času se pak stane, že do stromu, pod nímž jsou schovaná zvířata, udeří blesk. Není to tak dávno, co se loni na Českokrumlovsku stal podobný případ,“ připomíná Majer loňský případ z Michnice, kde po úderu blesku do sloupu vysokého napětí uhynulo 26 krav.