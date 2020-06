Úder blesku zabil na Českokrumlovsku 26 krav, část byly březí jalovice

Po sobotní bouřce, která se prohnala Michnicí na Českokrumlovsku, zůstaly manželům Bergmüllerovým pouze oči pro pláč. Po úderu blesku do sloupu vysokého napětí totiž během několika vteřin přišli o 26 krav, z toho několik bylo březích jalovic, a dvě mladá telata.

„Zvířata se bohužel shlukla až příliš blízko sloupu a úder blesku je všechny zabil. Jednalo se o křížence masných plemen Simentál a Angus, dojné krávy byly všechny plemena Simentál,“ říká chovatelka skotu Andrea Bergmüller. Společně s manželem chová v blízkém okolí malé obce v šumavském podhůří přibližně 220 kusů dobytka.

Na zasažené pastvině bylo v tu dobu 47 krav, nepřežila tedy více než polovina tamního stáda. „Kvůli březosti krav jsme požádali o pitvu, která také potvrdí příčinu jejich smrti. Ta je ale více než zřejmá. Nedokážu teď ani popsat, co člověk cítí. Je to hrůza a bezmoc,“ vysvětluje chovatelka s tím, že podobnou zkušenost doposud neměla.

„Není to úplně běžné, ale výjimečně se podobné případy stávají. Za svou čtyřicetiletou praxi jsem zažil dva výjezdy k dobytku zasaženého bleskem. Poprvé to byly dvě krávy, podruhé plemenný býk, který se schovával pod vzrostlým smrkem,“ popisuje své zkušenosti krumlovský veterinář Jiří Bicek. Podle něho je tak velký počet zasaženého dobytka opravdu výjimečný.

Nad množstvím usmrcených zvířat kroutí hlavou i Bergmüller, která se o skot v česko-rakouském pohraničí stará přibližně 16 let. „Ani by nás nenapadlo, že se to může týkat i nás. Loni jsem na Facebooku viděla podobný případ, kde se jednalo jen o pár kusů, ale už jen z toho nás s manželem mrazilo,“ dodává.

Sloup vysokého napětí krátce po zásahu bleskem zkontrolovali i technici společnosti E.ON. Ti však žádnou závadu na zařízení neodhalili.

„Nejpravděpodobnější příčinou byl zásah blesku, ale situaci dále prošetřujeme. Majitel stáda nás požádal o součinnost při řešení této škody, jsme s ním ve spojení a celou situaci s ním řešíme,“ vysvětluje referent komunikace společnosti Roman Šperňák.

Chovatelům po víkendové bouřce vznikla podle jejich odhadu škoda až 1,3 milionu korun, nárok na odškodné od pojišťovny ale zřejmě mít nebudou.

„Bohužel jsme celou dobu žili v domnění, že jsme proti úderu bleskem a jiným živelným pohromám pojištění. Jenže jsme jistili, že se to vztahuje pouze na budovy a stroje. Zvířata do toho zahrnuta nejsou,“ podotýká Bergmüller.

V sobotu a v neděli vyjížděli jihočeští hasiči k necelým třem desítkám zásahů. Většinou se jednalo o problémy způsobené silným deštěm nebo větrem. Nejhorší byla situace na Jindřichohradecku, kde voda vyplavila několik domů. V jednom případě udeřil blesk do rodinného domu, na němž vznikla škoda přibližně 200 tisíc korun.