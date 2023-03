V Kališti konečně postaví vodovod, problémy místních tím ale zdaleka nekončí

„Tady už nikdo nevěřil, že se dočkáme alespoň nějakého zlepšení. Proto jsme za toto rozhodnutí města opravdu rádi. Bohužel je zde ale spousta dalších problémů, které bude ještě potřeba vyřešit,“ sdělila obyvatelka Kaliště Jiřina Siegelová, která za zlepšení životních podmínek v obci bojuje už řadu let.

Na vybudování vodovodního a odpadního systému již krajské město vypsalo výběrové řízení. Pokud půjde vše podle plánu, začnou stavební práce začátkem letošního podzimu, dokončené mají být nejpozději v roce 2025. „Stavbu plánujeme rozdělit na dvě etapy. Celkové náklady odhadujeme na 70 milionů korun,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

Do té doby tak bude i nadále jediným zdrojem pitné vody v Kališti malé pítko umístěné na začátku obce. To bylo navíc minulou zimu mimo provoz, a místní si tak pro vodu museli jezdit do sousední Dobré Vody nebo ji vozit od známých. Před začátkem této zimy vedení města obyvatelům zaručilo, že pítko bude funkční celoročně. Ani to se však neobešlo bez komplikací.

Dobrovolník uklízí chodníky

„Pítko vybavili solárním zařízením, které má zabránit jeho zamrznutí, ale bohužel často nefunguje. O provoz pítka se tak stará jeden z místních, který ho v mrazivých dnech chodí zahřívat a upouštět vodu, aby nedošlo k jejímu zamrznutí,“ popsala Siegelová.

Dodala, že ten samý občan se se svým traktůrkem a na své vlastní náklady stará také o úklid obecních chodníků. Ty bývají přes zimu často zavalené odhrnutým sněhem z vozovky, který na nich přimrzá a komplikuje chůzi.

Podle obyvatel Kaliště je tak zřejmé, že pouhé zavedení vodovodu obci nepomůže. Dlouhodobě upozorňují na zaostalost veškeré obecní infrastruktury, jako jsou chybějící chodníky, prašné a rozpadající se cesty nebo neudržované keře v jejich blízkosti.

„Očekávali jsme, že nově založená územní skupina pod vedením města bude problém naší obce řešit komplexně. Teď ale slyšíme, že pro nás radnice vyhradila už dost peněz a musí podpořit i jiné městské části. Nikdo ale nezohledňuje třicet let opomíjení, kdy sem neinvestovala téměř žádné finance,“ postěžovala si Siegelová s tím, že snaha místních o zlepšení podmínek v obci tak zdaleka není u konce.

To potvrdil i Maroš. Sdělil, že město musí podobný problém jako v Kališti vyřešit i v několika dalších okrajových částech Budějovic. Podobných změn by se tak v budoucnu měli dočkat například v Haklových Dvorech, Novém Roudném nebo Husově kolonii.