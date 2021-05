Testovat budeme třeba v šatně a pracovat až do tmy, hlásí salony krásy

„Čekám na to několik týdnů. Takhle dlouhé vlasy jsem neměl už několik let. Mám raději kratší sestřih, proto jsem šel hned, jakmile to bylo možné. Sice si musím vystát frontu, ale není to nic strašného,“ popsal Marcel Havlík z Českých Budějovic, který čekal jako jeden z prvních u kadeřnictví Martiny Petříšťové v nákupním centru Géčko, kde klienty brali bez objednání. Před ním bylo ještě pět lidí.

Nadšení kadeřnic ale kazí informace o kontrolách testů zákazníků na covid-19, které ministerstvo zdravotnictví v minulých dnech několikrát měnilo. Ti, kteří už jsou očkovaní, to také budou muset doložit, stejně jako lidé, jenž covid prodělali v uplynulých třech měsících.

„Všechno se řeší na poslední chvíli, je to šité horké jehlou. Do tabulky máme uvádět jméno, telefon, jakým testem se u nás klientky prokázaly, a měly by to podepsat. Ale myslím, že v rámci ochrany osobních údajů na tyto informace vlastně nemáme právo, stejně jako chtít, aby to podepisovaly,“ naznačila Zuzana Nováková, majitelka kadeřnictví v Písku. Podotkla, že zákaznice situaci naštěstí většinou chápou a nemají problém test předložit.

„Některé jsou ale i vulgární a vylévají si vztek na nás. Máme své věrné zákaznice, které známe, víme, jak se jmenují. Budeme hrát na to, že jsou lidé féroví a budou se prokazovat testem, případně donesou čestné prohlášení. A budeme doufat, že se vyhneme zmatkům, kdy k nám budou běhat lidé z ulice a objednávat se,“ zhodnotila Nováková.

Uznají testy z práce

Podle předsedy Asociace kadeřníků České republiky Václava Pražáka nebude u doprovodu dětí i u dospělých problém uznávat testy z práce i samotesty, takže nikdo nebude muset do testovacích center. Přímo v kadeřnictví se pak bude testovat spíše ve výjimečných případech.

„Je třeba myslet na to, že jsme kadeřníci, a ne testovací centrum. Po otevření salonů bude tolik práce, že na to ani nebude čas. Předpokládám, že této možnosti budou využívat spíš kadeřníci v menších obcích, odkud je to do testovacích míst přes 20 kilometrů. Využít toho mohou i starší nebo zdravotně indisponovaní lidé,“ vysvětlil Pražák.

Řešily se i děti. Ve hře byla původně možnost, že budou muset mít potvrzení ze škol o negativním testu a na test si budou muset dojít i mladší děti.

„Co se týče školáků, je zde možné předložit pouze čestné prohlášení. Naštěstí se každý žák musí ve školách testovat, takže v tom je to jednodušší,“ doplnil Pražák s tím, že čestné prohlášení bude stačit i u dětí, které do školy ještě nechodí. Formuláře by měly mít připravené také samotné salony, kde je doprovod dítěte případně vyplní.

S takovým postupem souhlasí i ředitel písecké základní školy J. K. Tyla Pavel Koc. „Ministerstvo školství jasně vyjádřilo, že školy nic vydávat nebudou a stačí čestné prohlášení rodičů. Informaci jsme zveřejnili na našem webu, kde jsou interní věci školy. Nedělali bychom nic jiného, než že bychom vydávali potvrzení,“ informoval Koc.

Chystají se pracovat do tmy

Kromě kadeřnictví se v pondělí otevřely i salony krásy. A ani tady si na nezájem klientek nemohou stěžovat.

„Zatím zvládáme uspokojit všechny bez dlouhých čekacích dob, ale myslím, že ze začátku budeme pracovat do tmy. Ženy počítají s tím, že budou muset mít test. Samy se nás ptají na podmínky, za jakých mohou přijít. Většina je naočkovaná nebo po covidu, další si nechají vystavit potvrzení z práce,“ uvedla Natálie Chocholová ze Salonu krásy v Táboře, který kromě péče o pleť nabízí i masáže.

Salon je připravený na případné testování přímo na místě. „Kdyby náhodou, budeme mít testy připravené, prostor na to máme v naší šatně,“ prohlásila Chocholová.

Napravují, co pejskaři pokazili

Na zkrášlení nečekají jen lidé, ale i psi. Diář provozovatelky strakonického psího salonu Chloupek Martiny Mlacákové je pro tento týden plný.



„Lidé u nás většinou nechávají psa samotného, takže testy nejsou třeba. Předáme si ho jen ve dveřích. Pokud by s ním ale chtěli zůstat v provozovně, pak musí přinést test, stejně jako v případě kadeřnictví,“ upozornila Mlacáková.

Stejně jako u lidí i u psů sáhla řada majitelů po nůžkách a pustila se do domácí úpravy.



„Teď volají, že potřebují pomoc, protože se jim to moc nepovedlo. Mnohem větší problém ale bude s trimováním, což je specifická úprava srsti. To se musí dělat pravidelně, aby se pes zbavil staré podsady, a lidé to doma nedokážou. Bude hodně dlouho trvat, než vše srovnáme a vrátíme se ke klasickým úkonům,“ říká Mlacáková.