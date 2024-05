Bez obyčejných lidí v obci bychom neuspěli, říká k titulu vesnice roku starosta

Už při samotném průjezdu obcí máte chuť se tu aspoň na chvíli zastavit. Většina budov je buď nově opravená, nebo velmi dobře udržovaná. Malému náměstíčku vévodí kavárna s cukrárnou a nepřehlédnutelná je také základní škola i samotný obecní úřad, jenž září novotou. Vítejte ve Vacově na Prachaticku, jihočeské vesnici roku 2024.

Starosta František Čtvrtník mě krátce po vyhlášení výsledků vítá s malým přípitkem v ruce. Společně s místostarostkou Veronikou Šťastnou a knihovnicí Pavlou Valtovou hned začnou vyprávět příběh o tom, jak se na celou soutěž připravovali. Letos se do ní přihlásilo celkem čtrnáct obcí, což je o poznání méně než v jiných letech.

„Dozvěděl jsem se to ve vjezdu do úřadu ve Vimperku, když jsem měl plné ruce různých dokumentů. V momentě, kdy mi to pan Hroch oznamoval, ukápla mi dojetím slza. Prošli jsme soutěží srdcem a ukázali jsme sobě i ostatním, že Vacov je skvělé místo. Určitě to oslavíme,“ líčí starosta Čtvrtník.

Právě podle náměstka hejtmana pro venkov Pavla Hrocha si Vacov vítězství v tomto roce jednoznačně zasloužil. Zároveň ale přiznal, že ho mrzí nízký počet zapojených obcí. „Jihočeský venkov rozhodně má co ukazovat a administrativa pro obce není v tomto případě nijak složitá. Zřejmě se nová vedení obcí ještě nerozhodla, zda se do soutěže přihlásit,“ přemítá Hroch.

Jak upozorňuje starosta Čtvrtník, letošní úspěch nebyl tak docela dílem náhody. V tomto ohledu zmiňuje například ocenění pro knihovnici roku, Zlatou Ámosku Pavlínu Kopáčikovou nebo oceněné hasiče z předloňského roku.

„Přidal bych ještě cukrárnu s kavárnou, která dostala architektonickou cenu Grand Prix. Navíc se bude na vládě prezentovat náš projekt nájemního bydlení jako vzor pro všechny české vesnice. Asi to tu neděláme špatně,“ říká se smíchem Čtvrtník.

Společně s místostarostkou Šťastnou se shodují, že na úspěchu obce má velký vliv také předchozí starosta Miroslav Roučka, který Vacov vedl řadu let.

„Ale bez obyčejných lidí v obci bychom neuspěli. Základ organizačního týmu sice pochází z úřadu a ze spolků, postupně se k nám ale přidávali další a další. Takový úspěch celou vesnici ještě více stmelí, obzvlášť poté, když jsme postoupili do celostátního kola,“ vysvětluje Šťastná.

Chtějí vyhrát i celostátní kolo

Celý organizační tým už nyní přemýšlí, jak se právě na republikové úrovni bude prezentovat. „V krajském kole jsme měli před komisí na výstup jen dvě hodiny. Například opravená škola dostala pouze několik minut, což je škoda. Neukázali jsme třeba vůbec nic ze širšího okolí, tak se na to určitě více zaměříme,“ ujišťuje knihovnice Pavla Valtová, která se příprav na soutěž chopila v obci jako jedna z prvních.

A že by úspěch v krajském kole nemusel být posledním v tomto ročníku, naznačuje také vacovský starosta. „S veškerou pokorou říkám, že pojedeme soutěž vyhrát. Moc se těšíme, že budeme moci naši obec dále prezentovat, a myslím, že už teď je Vacov vítězem, alespoň mezi námi obyvateli,“ neskrývá nadšení Čtvrtník.

Vacov si podle náměstka Hrocha odnesl krajské vítězství spojené s oceněním Zlatá stuha za podporu dlouhodobých investic, koncepční práci a také za vysokou úroveň školství nebo množstvím spolků.

„V obci se také peče velmi dobrý chléb. I díky tomu tak předčil druhé Čepřovice na Strakonicku a třetí Chlumany z Prachaticka,“ doplňuje Hroch a dodává, že Zlatou stuhu si Vacovští převezmou při slavnostní akci 19. července.

Jihočeské hejtmanství udělilo i dílčí ocenění, například Fialovou stuhu za efektivní a udržitelnou energetiku si odnesla Svatá Máří na Prachaticku, Modrou stuhu za společenský život Besednice na Krumlovsku a Oranžovou stuhu v oblasti zemědělství získaly Chrášťovice na Strakonicku. Zelenou stuhu za péči a údržbu zeleně a zachování krajinných prvků získaly Mičovice na Prachaticku. Bílou stuhu za činnost s mládeží letos nezískala žádná obec.