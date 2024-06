Nikola Bartůšek se chce v europarlamentu věnovat migrační a návratové politice

„Ukázalo se, že některá opatření v migrační politice jsou nefunkční, a z toho jsme zklamaná. Pakt některé věci neřeší, organizovaný zločin a pašeráctví se v tomto ohledu obrovsky rozrostly. A pak je tu návratová politika. To jsou dvě hlavní věci, kterým se chci věnovat,“ zdůrazňuje devětatřicetiletá politička Přísahy.

Na kandidátce byla na druhém místě. Když bylo po zveřejnění výsledků jasné, že zamíří do Bruselu, byla to pro ni velká radost. „Říkali jsme, že jdeme pro dva mandáty. A to se podařilo,“ konstatovala.

Jako lektorka německého a anglického jazyka by to měla mít jednodušší při domluvě s dalšími kolegy z parlamentu. Navíc vystudovala migrační sociologii a sociální politiku a politologii. Přísaha kandidovala společně s Motoristy a Nikolu Bartůšek tak doplní ještě jejich lídr Filip Turek.

Společně už také musí přemýšlet, do jaké frakce se na evropské scéně přidají. Nejpravděpodobnější volbou jsou Evropští konzervativci a reformisté (ECR). „Ano avizovali jsme to, ale budeme o tom jednat tento týden. Může se stát, že vzniknou také úplně nové frakce,“ řekla k dalšímu postupu.

Bude pendlovat mezi Budějovicemi a Bruselem

Bartůšek se stane jedinou jihočeskou europoslankyní. Rodačka z Českých Budějovic tak vystřídá končící Radku Maxovou (zvolená za ANO), která byla například krajskou zastupitelkou. „Budějovice určitě neopustím, ale budu to logicky střídat s Bruselem či Prahou. Mám každopádně velkou podporu rodiny, která mi hodně pomáhá a pak je to snazší,“ zmínila.

Evropská unie by se podle Bartůšek měla vrátit ke kořenům s důrazem na ochranu a suverenitu států. Kromě zmíněné změny migračního paktu a úprav návratové politiky hodlá pracovat i na zpřísnění sociálních dávek migrantům. Má k tomu blízko, v roce 2015 se například stala vedoucí pro migrační a azylové řízení v Horním Rakousku.

Také zmínila, že s Přísahou chystají také kandidátku pro podzimní krajského volby na jihu Čech, kde je Bartůšek šéfkou tohoto uskupení.

Z dalších Jihočechů byli nejblíže postupu do evropského parlamentu náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL) na kandidátce Spolu a Tomáš Kubín z ANO.